Roma | incontro con Al-Khelaifi per la cessione della società | distanza sul prezzo

Roma - in corso incontro Haftar-Conte : 12.48 In corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier conte e il generale libico Haftar. Al centro del faccia a faccia la situazione in Libia, dopo l'offensiva su Tripoli avviata dal generale lo scorso 4 aprile. Intanto, Amnesty international denuncia possibili crimini di guerra compiuti nel corso degli scontri. Socondo la Ong ci sono stati "attacchi indiscriminati nei confronti di aree civili della capitale libica". Le parti "hanno ...

Raddoppio Ragusa Catania - incontro a Roma : cessione progetto Anas : Ieri a Roma la riunione del CIPE per la Ragusa-Catania. Vagliata una proposta di cessione all'Anas del progetto in cambio di un corrispettivo

Crotone - il Console di Romania - Lucretia Tanasa - in visita alla città di Pitagora. Un incontro per possibili scambi culturali e commerciali : Una città che rimane rinchiusa nel proprio perimetro senza scambi culturali, economici, commerciali con altre realtà avrà un futuro sempre

Universiade : Incontro a Roma con le federazioni : Nel corso del suo intervento, Tizzano ha poi illustrato il percorso della Torcia e condiviso con le federazioni l'opportunità di individuare tedofori di primo livello tra gli sport rappresentati.

Roma - in settimana l'incontro per il rinnovo di El Shaarawy : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nel cosro della settimana gli agenti di Stephan El Shaarawy si recheranno a Roma per trattare il rinnovo di contratto dell'attaccante attualmente in scadenza il 30 giugno 2020 con l'obiettivo di ...

Roma. Pums : terzo incontro del Percorso di Partecipazione : Il terzo incontro del Percorso di Partecipazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) con i Municipi XII, XIII e

Conte - incontro con l'Inter. Ma la Roma resta in corsa : La mossa più recente e plateale l'ha fatta lunedì l'Inter che adesso si considera in vantaggio. Ma la Roma e, sempre sottotraccia, la Juve non si chiamano ancora fuori. In mezzo alle pretendenti il ...

La Roma stuzzica Conte : super ingaggio e incontro con Totti : Nel futuro di Antonio Conte potrebbe esserci la panchina della Roma . La società giallorossa è alla ricerca di un tecnico di livello internazionale per rilanciare il progetto nella prossima stagione e ...

Romanzo dei Destini Incrociati : incontro e intervista con gli scrittori Emanuela Amici e Nikita Placco : Romanzo dei Destini Incrociati: L'incontro con Emanuela Amici e Nikita Placco. Ha avuto luogo il 12 aprile, dinanzi ad un pubblico numeroso nella storica cornice della libreria Pallotta a Ponte Milvio, l’incontro letterario Il Romanzo dei Destini Incrociati, protagonisti gli scrittori Emanuela Amici con il ...

Vibo Valentia - candidata centrodestra fa saluto Romano a incontro col pronipote di Mussolini 'Una goliardata' : 'È nota la mia appartenenza alla destra sociale, la mia storia politica. Mia nonna è stata segretaria del Fascio' ha detto. Sul piede di guerra il Pd, che con il consigliere regionale Pd, Michele ...

Greta Thunberg a Roma - l'incontro con il Papa : Greta Thunberg, la giovane attivista svedese diventata il simbolo della protesta contro i mutamenti climatici , è arrivata a Roma accompagnata dalla madre Malena Ernman, è scesa alla Stazione ...

Cresce l’attesa per l’arrivo di Greta a Roma - domani l’incontro con il Papa : “Le generazioni passate hanno fallito” : ”Tra gli adulti ci sono forti divisioni. Molti adulti sono con noi e ci aiutano, molti altri stanno cercando di ostacolarci, di fare tutto ciò che possono per fermarci. Credo che le generazioni passate abbiamo fallito nell’affrontare il problema, perciò noi, le nuove generazioni, dobbiamo farli rispondere delle loro azioni’‘. Lo ha detto la giovane attivista svedese Greta Thunberg in un’intervista a Sky TG24. ...