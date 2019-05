blogo

(Di lunedì 20 maggio 2019) "Non ho maialcunadi contratto dalla Rai, anche se mi piacerebbe". Lo chiarisce all'Adnkronos, nei giorni delle polemiche che coinvolgono la Rai e il suo probabile approdo a Uno Mattinain qualità di. Il giornalista, che ha diretto Radio Padania per poi passare a Il Giornale, Radio24 de Il Sole24Ore, Libero, attualmente lavora a Mediaset collaborando nella redazione di Dritto e Rovescio, programma che Paolo Del Debbio (con lui nella foto) conduce su Rete4. I retroscena di Blogo: sui palinsesti estivi di Rai1 si riparte da zero Nulla di fatto nel CDA Rai di ieri e da lunedì si torna a discutere dei palinsesti? "Non ho maida Rai, ma mi piacerebbe" pubblicato su TVBlog.it 20 maggio 2019 ...

SerieTvserie : Roberto Poletti conduttore Unomattina estate? 'Non ho mai ricevuto proposta da Rai, ma mi piacerebbe' - Sergiofge1 : RT @Michele_Anzaldi: L'ex direttore di Radio Padania Roberto Poletti è incompatibile con il servizio pubblico. Consegnargli la conduzione d… - Miti_Vigliero : RT @Michele_Anzaldi: L'ex direttore di Radio Padania Roberto Poletti è incompatibile con il servizio pubblico. Consegnargli la conduzione d… -