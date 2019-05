Risultati elezioni europee 2019 con Eligendo Mobile | ecco come seguirli

Risultati elezioni comunali Sicilia 2019 : chi ha vinto i ballottaggi? : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: chi ha vinto i ballottaggi? Il secondo turno delle elezioni in comunali sono una conferma che ogni elezione fa storia a sé. E a dimostrarlo ci sono tante le inaspettate sconfitte della Lega che a livello nazionale sembra avere il vento in poppa quanto l’affermazione di alcuni esperimenti che ricordano vagamente il Patto del Nazareno ormai definitivamente accantonato a Roma. Risultati elezioni ...

Elezioni : Ferrante (Pd) - 'Risultati locali senza rilievo regionale' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "I cittadini siciliani hanno scelto le proprie amministrazioni oltre ogni schema politico, a tutti gli eletti auguri di buon lavoro e grazie agli amici e compagni che, nonostante il perdurarsi dell'assenza di chiarezza nel Pd regionale, si sono impegnati per il cambiam

Risultati elezioni Sicilia - Luigi Di Maio : “Ci davano per morti - ma abbiamo vinto ancora” : Luigi Di Maio esulta per la vittoria al ballottaggio in due comuni fondamentali della Sicilia. I Risultati delle elezioni premiano i pentastellati, con il leader del Movimento 5 Stelle che scrive su Facebook: "È sempre così. Ogni volta che ci danno per morti noi torniamo più forti di prima, abbiamo vinto un'altra volta".Continua a leggere

I Risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia : Si votava in cinque comuni: il M5S ha vinto in due, la Lega in nessuno, l'affluenza è stata molto bassa

I Risultati delle elezioni in Sudafrica : Come previsto ha vinto ancora l'African National Congress, il partito al governo dalla fine dell'apartheid, ma con qualche difficoltà in più del solito

I Risultati delle elezioni locali in Inghilterra e Irlanda del Nord : È andato male il Partito Conservatore (come ampiamente previsto), ma non sono andati bene nemmeno i Laburisti

Elezioni amministrative Inghilterra 2019 : Risultati e chi ha vinto. I dati : Elezioni amministrative Inghilterra 2019: risultati e chi ha vinto. I dati Il verdetto delle amministrative inglesi, non si votava in Scozia e Galles, punisce i conservatori e i laburisti mentre premia liberaldemocratici – guadagnati 452 seggi al momento – e verdi – 112 seggi, la migliore prestazione della storia – che guadagnano centinaia di seggi in più del previsto, ottimo risultato anche per i candidati indipendenti. ...

Tutto ciò che c’è da sapere sui Risultati delle elezioni in Spagna : Tutto ciò che c’è da sapere sui risultati delle elezioni in Spagna Le elezioni generali spagnole celebrate il 28 aprile aprono definitivamente la strada alle europee e anticipano le tendenze di ciò che potrebbe succedere a fine maggio. Questo, per lo meno, nel contesto iberico. Il Partito Socialista guidato da Pedro Sánchez – attuale primo ministro e inquilino della Moncloa – ha migliorato notevolmente il risultato di 3 anni fa. ...

Elezioni comunali in Sicilia - Risultati : ballottaggio in 5 comuni su 7 | : A Caltanissetta sfida tra Giarratana, centrodestra, e Gambino, M5S,. Lega al secondo turno a Gela e Mazara del Vallo. Di Maio: "Cambiamento continua". Salvini: "Il nostro risultato solo qualche anno ...

Risultati elezioni comunali Sicilia 2019 : sindaci eletti e ballottaggi : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: sindaci eletti e ballottaggi Tornata di amministrative in 34 comuni Siciliani: circa mezzo milione di elettori chiamati alle urne, alla fine però l’affluenza si è fermata al 58,4%. L’unico capoluogo al voto Caltanissetta. Tra due settimane andranno in scena i ballottaggi. elezioni comunali Sicilia 2019: Lega in netta crescita Da sottolineare la crescita generale della Lega che ottiene anche un ...

Elezioni comunali in Sicilia - i Risultati. Caltanissetta - centrodestra avanti : Ballottaggio in cinque Comuni, compreso il capoluogo Caltanissetta . Vittoria al primo turno a Bagheria , Palermo, e Aci Castello , Catania,. Sono questi i principali risultati delle Elezioni ...

Elezioni amministrative - tutti i Risultati in provincia di Messina : Dieci comuni al voto e un solo risultato non definitivo in provincia di Messina . Giuseppe Catanese, a capo di una civica, il sindaco eletto a Condr : con il 50,42% ha avuto la meglio su Rino ...

Elezioni Sicilia - i Risultati : bene il centrodestra - M5s perde Bagheria e Gela ma va al ballottaggio a Caltanissetta : Si profila una vittoria al primo turno solo a Bagheria (Pa) mentre negli altri sei comuni, al voto in Sicilia col maggioritario, si andrà ai ballottaggi. A scrutinio ancora in corso, i dati parziali indicano una battuta d’arresto del M5s nei comuni dove il movimento aveva vinto le ultime amministrative (Bagheria e Gela), un buon risultato della Lega anche se non sfonda rispetto alle piazze strapiene che avevano accolto Matteo Salvini e la buona ...

Elezioni comunali in Sicilia : Risultati in tempo reale. LIVE - : Ieri il voto in 34 Comuni dell'Isola. Affluenza in forte calo. Il Movimento 5 stelle perde Bagheria, che passa al centrosinistra. GLI AGGIORNAMENTI IN tempo REALE