Ripartono i casting di Amici di Maria De Filippi | prima della finale si pensa già alla

(Di lunedì 20 maggio 2019) Al via ididiDe: parte ufficialmente la selezione dei nuovi concorrenticategoria canto e ballo dell'edizione numero 19 del talent show più seguito in Italia che tuttavia quest'anno ha subito un arresto. Nessun record di ascolti per l'edizione numero 18, che se l'è dovuta vedere con Bndo con le stelle di Milly Carlucci. Il regolamento non molto chiaro non ha agevolato il pubblico ad appassionarsinuova classe di concorrenti e l'impatto in termini di ascolti sulla fase serale è stato inevitabile.diDeresta però confermato. Mediaset rinnova la trasmissione che si avvia verso il 19° anno consecutivo, 20 se si considera anche l'avvio sotto il nome di Saranno Famosi. Oggi è ufficiale che l'edizione numero 19 ci sarà e la ricerca dei concorrenti è già partita ed è aperta ai cantanti e ai gruppi vocali nonché ai ...

