Rifiuti | ogni passo sulle spiagge italiane ne incontriamo più di cinque | l’81% è di

Rifiuti : 500mila tonnellate in meno ogni anno con la raccolta differenziata : Un aumento del tasso di raccolta differenziata del 10 per cento produce una riduzione di Rifiuti pro-capite dall’1,5 al 2 per cento. Sono i dati di una recente analisi (Recycling and waste generation: an estimate of the source reduction effect of recycling programs) condotta da Giacomo Degli Antoni dell’Università di Parma e da Giuseppe Vittucci Marzetti dell’Università di Milano-Bicocca, appena pubblicata sulla rivista Ecological Economics. Nel ...

Ambiente : in 15 spiagge trovati 1.136 Rifiuti ogni 100 metri : Più di 11 rifiuti ogni metro di spiaggia, di ogni forma, genere e dimensione. rifiuti che continuano a invadere i nostri litorali a causa della cattiva gestione a terra, di sistemi di depurazioni inadeguati o dell’abbandono consapevole. A confermarlo sono i dati finali di “Se butti male… Finisce in mare!”, la seconda edizione del progetto educativo di LegAmbiente e Corepla – il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli ...

Sulle spiagge italiane oltre 770 Rifiuti ogni 100 mt - l'80% è plastica : ... economici e sulla salute umana, e che costituiscono una delle principali minacce per la biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. Le aree più a rischio sono i porti e gli impianti di ...

Mare : sulle spiagge italiane oltre 770 Rifiuti ogni 100 metri - l’80% è di plastica : “In fondo al Mare ci sono buste, bottiglie, contenitori per alimenti e attrezzi da pesca. Con la legge SalvaMare contiamo di dare un contributo a risolvere questa emergenza. Non è possibile che su 150 tartarughe morte spiaggiate, i ricercatori ci dicano che tre su quattro presentano plastica nel corpo“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in occasione della Giornata del Mare e della cultura marina, ...