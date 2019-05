Renault Mégane - Arriva il 1 7 litri diesel da 150 CV

quattroruote

(Di lunedì 20 maggio 2019) Lacompleta la gamma dellacon la variantepiù potente, spinta dal Blue dCi da 1.7in configurazione da 150 CV ed equipaggiata anche col cambio EDC a sei rapporti. Il debutto è stato annunciato per il mercato francese, con prezzi a partire da 32.800 euro per la berlina e 33.800 euro per la wagon. Costi e disponibilità per il mercato italiano non sono ancora state rese note.Tanta coppia. il tassello che mancava nellofferta di fascia alta della compatta francese, che ha già a listino due proposte a gasolio basate sul motore da 1.5: da 95 e 115 cavalli. Lada 150 CV può contare su 340 Nm di coppia a un regime di 1.750 giri/min e dichiara consumi per 4,7ogni 100 km, valore calcolato secondo il ciclo di omologazione WLTP. Scheda tecnica alla amano, le emissioni di C02 si fermano invece a 120 g/km.Una serie speciale per i locali. ...

