Regione Umbria | Catiuscia Marini si dimette di nuovo

Catiuscia Marini conferma le dimissioni da presidente della Regione Umbria : Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria del Pd, ha ribadito davanti all’Assemblea legislativa le dimissioni presentate il 16 aprile scorso in seguito all’indagine sui presunti concorsi ‘pilotati’ all’ospedale di Perugia. Lo ha fatto intervenendo in aula per motivare la sua decisione.Marini ha spiegato che le sue dimissioni sono legate a questioni “politico-istituzionali” e non personali. ...

[L'inchiesta] Sanità Umbria : cade la testa della governatrice Marini ma ora il Pd rischia di perdere la Regione : Alla fine si è dimessa . Per tutto il giorno Catiuscia Marini è rimasta asserragliata dentro il Palazzo della regione in un via vai di consiglieri e avvocati. Anche il commissario dem Walter Verini ...

Umbria - il commissario dem Verini : "Non possiamo e non vogliamo rassegnarci a consegnare questa Regione alla Lega" : "La Giunta regionale guidata da Catiuscia Marini vada avanti, ma metta il turbo e cambi marcia su quattro o cinque temi. Sanità e liste d'attesa, lavoro, innovazione nei rapporti tra politica e gestione, politiche ambientali". A dirlo è il deputato Dem Walter Verini nominato commissario del Pd dell'Umbria dopo la tempesta che ha investito la sanità e i vertici del partito. "Non possiamo e non vogliamo rassegnarci a ...

Inchiesta sanità in Umbria - la ministra Grillo manda una task forxe negli ospedali della Regione : Durante la riunione dell'unità di crisi permanente che si è svolta sabato pomeriggio al Ministero della Salute, è stata analizzata la situazione che si è venuta a creare in seguito alla bufera ...

Umbria : Verini - 'Pd scosso ma Regione non è preda malaffare : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - "Il Pd umbro è naturalmente scosso per quanto è avvenuto. Credo che il segretario nazionale abbia fatto bene a scegliere subito di chiedere al presidente del partito regionale, che sarei io, di guidare in questa fase così delicata il partito nella nostra regione". Walter