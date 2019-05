Regionali Piemonte 2019 | nessuno si preoccupa più dell’ambiente Ma si sa | i politici

Elezioni Piemonte - il futuro della Tav passa dalle Regionali : guida all'altro voto del 26 maggio : Non solo europee, sono 4 i candidati alle Elezioni regionali in Piemonte ma occhio all'election day: a Biella, Verbania e...

Regionali - Bertola presenta il listino M5s in Piemonte : 'Avremmo preferito che non ci fosse un listino perché noi volevamo cambiare legge elettorale, quindi avere una legge elettorale che desse la possibilità a i cittadini Piemonte si di eleggere tutti e 50 ...

Elezioni Regionali Piemonte - i candidati torinesi di Forza Italia : capolista è Tronzano : Forza Italia ha presentato questa mattina la propria lista di candidati torinesi che supporteranno il candidato presidente Alberto Cirio per le Elezioni regionali del Piemonte del 26 maggio 2019 che avverranno in concomitanza con le Elezioni Europee. Format tradizionale per il simbolo che vede lo stemma di Forza Italia e la classica scritta "Berlusconi per Cirio" nella parte inferiore. Nella circoscrizione di Torino e provincia sono 21 i ...