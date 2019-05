Reddito di cittadinanza | smartphone | pc | vino e vestiti I nuovi acquisti

Reddito di cittadinanza : 1.500 pratiche sospette : La Procura della Repubblica di Roma, con l’ausilio degli investigatori del Servizio Polizia Postale, ha smantellato un’organizzazione dedita alla corruzione per l’ottenimento del Reddito di cittadinanza. Nel mirino della Procura sono finite ben 1.500 pratiche sospette, che il sodalizio aveva addirittura contabilizzato in "libri mastri". Sono in tutto 19 gli indagati, con 6 provvedimenti di custodia cautelare in carcere disposti dal Giudice ...

Reddito di cittadinanza - caso 'rinunce' infondato - le parole di Tridico : Ha generato discussioni e stupore l'ipotesi delle probabili rinunce al Reddito di cittadinanza. Scondo notizie, che non paiono avere risontri n termini statistici, sarebbero state circa 130.000 le persone che avrebbero presentato rinuncia al sussidio. Ad esprimersi su questa situazione è stato il numero uno dell'Inps, Pasquale Tridico. Il Reddito di cittadinanza è una forma di sostegno economico e sociale rivolto alle famiglie in difficoltà che ...

Reddito di cittadinanza : possibilità di acquistare vino e cellulari : Dopo il primo accredito sulla carta postale (equivalente di un bancomat che può essere utilizzata tramite pos per i pagamenti all’interno di supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitate) prevista per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, il cui importo è differente a seconda delle condizioni economiche dei richiedenti, giungono novità sull'allargamento dei beni acquistabili. Infatti, è in arrivo una nuova lista di ...

Reddito di cittadinanza - secondo accredito : autorizzazione Inps solo il 27 maggio : Bisognerà attendere ancora qualche giorno affinché coloro che hanno già ricevuto la card del Reddito di cittadinanza col primo mensile di sussidio, per ricevere il secondo accredito. Questo quanto lascia intendere l'Inps che, sulla sua pagina Facebook ufficiale dedicata alle famiglie, fa chiarezza sul quesito che molti beneficiari della misura si iniziavo a porre. Il sito di informazione legale "studiocataldi.it", richiamando proprio il post ...

Reddito di cittadinanza - si cambia : ok a vino - vestiti e cellulari - no a Netflix e Spotify : Pronta una revisione delle spese che sarà possibile sostenere con la card del Reddito di cittadinanza: i beneficiari potranno comprare cellulari e vestiario (niente accessori, però), mentre non sarà possibile utilizzare la card per poter acquistare superalcolici, prodotti finanziari o abbonamenti per servizi di streaming.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - cambia (quasi) tutto : cosa si potrà acquistare : Una nuova lista delle spese autorizzate dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, estendendo l'uso della card del...

Reddito di cittadinanza : si comprano anche vino e cellulare - paniere più largo. L'elenco di prodotti e servizi : Il cellulare sì, l?abbonamento ai servizi streaming come Netflix o Spotify no. Il vino sì, la vodka e il rum no. I vestiti sì, collane e bracciali no. Chi vorrà...

Reddito di cittadinanza - M5s raccoglie le storie di chi l’ha ricevuto : “È un riscatto - nessuno deve restare indietro” : “Vi raccontiamo le storie di chi sta ricevendo il Reddito di cittadinanza e, grazie a esso, ha un’occasione di riscatto. nessuno deve restare indietro”. Il M5s sta raccogliendo, e diffondendo sui propri canali social, le testimonianze delle persone che attraverso la misura varata dal governo hanno trovato un lavoro e ottenuto un’integrazione al proprio Reddito. Molte storie storie sono arrivate alla nostra redazione ...

Isee corrente 2019 per Reddito di cittadinanza : platea estesa - i requisiti : Isee corrente 2019 per Reddito di cittadinanza: platea estesa, i requisiti Previsto per l’immediato futuro l’allargamento della platea dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza. Infatti, presto dovrebbero rientrare nei parametri richiesti per ottenere l’assegno e cominciare il percorso di reinserimento lavorativo anche coloro che hanno perso il lavoro da poco. Attualmente, non possono fare richiesta per il ...

Storia di Marek - che rinuncia al Reddito di cittadinanza : Uno su tanti o un caso unico? Comunque un “caso di scuola”, per questo da studiare attentamente e dal quale trarre spunti di riflessione e indicazioni utili. Per fare meglio o correggere lacune. È il caso di Marek, nome di fantasia, che il Corriere della Sera porta alla luce in relazione al reddito di cittadinanza e alla sua erogazione. In quanto Marek, e altri come lui, hanno deciso di rinunciare al sussidio. Perché? Il motivo è presto detto: ...

Matteo Salvini ha parlato con Agi di Reddito di cittadinanza - conti dell'Italia e alleanza con M5s : Matteo Salvini chiude formalmente la campagna elettorale della Lega domani, ultimo sabato disponibile prima del weekend di silenzio per il voto europeo di domenica 26. In piazza Duomo, a Milano, il leader della Lega raccoglie i sovranisti europei: undici delegazioni estere, guidate dalla francese Marine Le Pen, i partiti già membri del gruppo Enf in Europarlamento e le 'new entry' che hanno aderito al suo progetto. Per la prima volta, noi ...

Reddito di cittadinanza : perché conviene rinunciare e con che requisiti : Reddito di cittadinanza: perché conviene rinunciare e con che requisiti Il Reddito di cittadinanza in cifre racconta che sinora sono state inoltrate più di 1 milione di domande. Nelle ultime settimane tiene banco il tema della volontà di rinunciare al sostegno economico da parte di chi ha visto riconoscersi importi più bassi rispetto alle proprie aspettative. Giallo sulla platea di rinunciatari del RdC La questione chiama in causa il ...

Reddito di cittadinanza : numeri e previsioni Inps - l’audizione alla camera : Reddito di cittadinanza: numeri e previsioni Inps, l’audizione alla camera Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ascoltato dalla Commissione Lavoro alla camera. Argomento dell’audizione non potevano essere altro che i primi dati raccolti dall’ente previdenziale sull’impatto di Reddito e Pensione di cittadinanza. Reddito di cittadinanza: i numeri Inps 488mila domande di Reddito e pensione di cittadinanza accolte nella prima finestra ...

Reddito di cittadinanza - c'è chi dice "No - grazie" : perché rinunciare (a volte) conviene : "Se io le do 100 euro ma anche 40 che fa, lei, li rifiuta?" affermava qualche giorno fa il presidente dell'Inps Pasquale...