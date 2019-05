Recensione de “L’Angelo del male – Brightburn” | horror prodotto da James Gunn con

correttainformazione

(Di lunedì 20 maggio 2019) Arriva nelle saledeldacon Elizabeth Banks. Tory e Kyle Breyer sono sposati e da molto tempo cercano di avere un figlio da poter crescere e accudire. Una sera, dal cielo, arriva una misteriosa navicella dove al suo interno c’è un misterioso bebè. Il pargolo crescerà come un bambino comune, ma con il tempo capirà di essere diverso, scoprirà chi è veramente e quale oscuro segreto gli hanno nascosto i suoi genitori. Nel panorama cinematografico siamo abituati a vedere un ampia gamma di storie che toccano molte tematiche. In questi ultimi anni si utilizzano i “super hero movie” per raccontare argomenti di scottante attualità come, fra tutte, il razzismo e la situazione femminile. Concentrandoci sul primo tema, se pensiamo a film come “X men” e “Superman” , tra i più importanti esempi di dinamica del diverso, dove stranieri o elementi ...

