Real Madrid | Toni Kroos rinnova fino al 2023

Real Madrid - ufficiale il rinnovo di Toni Kroos : il tedesco ha firmato fino al 2023 : Il club spagnolo ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Kroos, che ha firmato il prolungamento fino al 2023 Toni Kroos resta al Real Madrid, il centrocampista tedesco ha accettato l’offerta del club spagnolo firmando il prolungamento del precedente accordo fino al 2023. Ad annunciarlo è la società del presidente Perez con un comunicato ufficiale, pubblicato questa mattina sul sito: ‘il Real Madrid CF e Toni Kroos hanno ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il Real Madrid conquista il terzo posto battendo il Fenerbahce con prove spaziali di Campazzo e Ayon : Il Real Madrid conquista il terzo posto nell’Eurolega 2018-2019. Nella Finale per il gradino più basso del podio, la formazione allenata da Pablo Laso batte il Fenerbahce per 94-75 in quella che un anno fa fu la Finale della massima competizione europea per club. il Real si lascia trascinare da due uomini maestosi: Gustavo Ayon, 23 punti con 11/11 dal campo e 11 rimbalzi, e Facundo Campazzo, 12 punti e 15 assist in uscita dalle sue mani ...

Real Madrid-Zidane : aria di rottura? La Juventus spera : Real MADRID ZIDANE, rottura? – Clamorosa voce quella proveniente da Madrid e che interessa, seppur in modo in indiretto, la Juventus. Nell’ultima conferenza stampa tenuta dal tecnico francese, tornato a marzo alla guida delle merengues, il tre volte vincitore della Champions League da allenatore ha rivelato: “Se non posso fare quello che voglio nella mia […] L'articolo Real Madrid-Zidane: aria di rottura? La Juventus ...

Zidane avvisa il Real Madrid : 'Le decisioni le prendo io - altrimenti me ne vado' : Manca solamente una gara al termine della Liga Spagnola e Zinedine Zidane ha messo le cose in chiaro durante la conferenza stampa della vigilia di Real Madrid-Betis Siviglia, facendo intendere che le decisioni sul mercato le prenderà lui, altrimenti potrebbe addirittura arrivare un clamoroso divorzio. La Juventus rimane alla finestra per Zizou Non è stata una settimana facile per diversi allenatori di calcio, su tutti Zinedine Zidane e Max ...

Pronostico Real Madrid vs Betis - La Liga 19-05-2019 e Formazioni : La Liga, 38^ (ultima) giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Madrid-Betis, domenica 19 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Madrid-Betis, in programma domenica 19 maggio 2019. Per entrambe la stagione si conclude senza alcun obiettivo concreto da raggiungere. Il Real Madrid, dopo i trionfi delle passate stagioni, ha disputato uno dei suoi peggiori campionati della ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il CSKA Mosca è in finale. Super ultimo quarto e Real Madrid battuto : Il CSKA Mosca è la seconda Finalista dell’Eurolega 2019. Grazie ad un ultimo quarto eccezionale la squadra di Dimitrios Itoudis raggiunge l’ultimo atto della competizione, Superando il Real Madrid in semiFinale con il punteggio di 95-90. Il CSKA torna in Finale dopo quella di tre anni fa, quando vinse al supplementare contro il Fenerbahce. Proprio quello è anche l’ultimo trionfo per i russi, che vanno a caccia del loro ottavo ...

Final Four Eurolega – Il CSKA Mosca vola in finale : Real Madrid battuto in rimonta : Il CSKA non molla: battuto il Real Madrid e staccato il pass per la Finalissima d’Eurolega E’ iniziato oggi lo spettacolo delle Final Four di Eurolega: dopo l’eliminazione a sorpresa del Fenerbahce di Datome e Melli per mano dell’Anadolu Efes, è andata in scena la sfida tra CSKA Mosca e Real Madrid. Un match combattuto ed equilibrato nei primi due quarti: alla pausa lunga infatti il Real Madrid è andato negli ...

LIVE Cska Mosca-Real Madrid 95-90 - Eurolega 2019 in DIRETTA : i russi rimontano nell’ultimo quarto e volano in finale! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cska Mosca-Real Madrid, seconda semifinale di Eurolega, massimo campionato di basket europeo. Alla Fernando Buesa Arena di Vitoria si affronteranno due squadre che hanno fatto semplicemente la storia del basket europeo, essendo la prima e la seconda per numero di titoli conquistati (10 gli spagnoli e 7 i russi). Il Cska, trascinato dal francese Nando De Colo (più di 20 punti di media), ha ...

CSKA Mosca-Real Madrid - semifinale Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà oggi la semifinale di Eurolega tra CSKA Mosca e Real Madrid, un superclassico del basket europeo che si rinnova anche quest’anno nella Fernando Buesa Arena di Vitoria. Il CSKA è arrivato da una regular season in cui non ha mai avuto la minima difficoltà, con 24 vittorie e 6 sconfitte, ma nei quarti di finale ha avuto bisogno di due successi proprio nell’arena in cui torna per giocarsi il titolo continentale per arrivare ...

Il Real Madrid “toppa” la Champions - ma il suo brand è il primo al mondo : E’ paradossale, nell’anno in cui il Real Madrid fallisce l’obiettivo Champions, il suo brand, proprio per le vittorie sportive delle scorse stagioni, scavalca quello del Manchester United e diventa quello più prezioso al mondo. In sei si contendono lo scettro, i sei club il cui valore del brand supera il miliardo e il Real ha staccato lo United di una settantina di milioni di euro. Sei superteam: United, Barcellona, Bayerm City ...