Rainbow Six Siege | Operation Phantom Sight - anteprima

Rainbow Six Siege : Annunciata l’operazione Phantom Sight : Ubisoft annuncia i dettagli dei contenuti per la seconda stagione dell’Anno 4 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Operation Phantom Sight introduce un nuovo Attaccante e un nuovo Difensore, chiamati rispettivamente Nokk e Warden, oltre a un completo rifacimento della mappa Café Dostoevskij, il locale di alta classe situato nel cuore di Mosca. Inoltre, nella Stagione 2 Anno 4, Rainbow Six Siege introdurrà nuove modifiche ...

Rainbow Six Pro League : il Team Empire trionfa nella spettacolare finale milanese : Questo weekend a Milano, nella cornice del Palazzo del Ghiaccio convertitosi per l’occasione in arena esport, sono andate in scena le finali della nona stagione della Pro League di Rainbow Six Siege, l’FPS tattico di Ubisoft. Durante i due giorni si sono sfidati 8 tra i migliori Team al mondo, rappresentanti i 4 campionati intercontinentali che compongono il circuito competitivo creato dall’azienda franco-canadese. La prima ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft ci presenta Warden - nuovo difensore in arrivo con l'Operazione Phantom Sight : Ubisoft si prepara a rivelare l'Operazione Phantom Sight ovvero la Stagione 2 dell'Anno 4 del popolare FPS competitivo Rainbow Six: Siege. Per non far attendere i fan però, la compagnia ha svelato uno dei nuovi operatori in arrivo col prossimo aggiornamento.Come riporta VG247, Collinn "Warden" McKinley è un veterano con alle spalle ben 30 anni di carriera nel corpo dei Marines, nel ruolo di agente di scorta e protezione di late cariche dello ...

Rainbow Six Siege ha incassato oltre un miliardo di dollari dal lancio e può ora contare su 45 milioni di giocatori : Ubisoft ha dichiarato che gli incassi di Rainbow Six: Siege sono cresciuti fino a oltre 1 miliardo di Euro (1,12 miliardi di dollari) dall'uscita del gioco nel 2015, riporta Venturebeat.Inoltre, la base di giocatori ha superato i 45 milioni, in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel complesso, Ubisoft ha dichiarato di avere oltre 100 milioni di giocatori unici attivi sui propri titoli PC e console (questo non tiene ...

Le finali della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 9 giungono a Milano questo mese : Rainbow Six: Siege giunge a Milano questo mese in occasioni delle finali della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 9, e come possiamo vedere le date della competizione sono il 18 e il 19 maggio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per ogni dettaglio: Leggi altro...

Rainbow Six Siege riscrive le regole - aggiornamento inserisce Fuoco Amico Inverso : Dite la verità: almeno una volta nella vostra carriera da Operatori di Rainbow Six Siege vi siete trovati coinvolti, vostro malgrado, in uno scontro a Fuoco tra un compagno di squadra e un avversario. Magari avete alzato la capoccia proprio nel momento meno opportuno e, sulla linea di tiro, vi siete beccati una pallottola proprio dal vostro commilitone. Un errore che a volte può costare la vittoria del round o della partita, ma fa parte pur ...

La Pro League di Rainbow Six approda in Carolina del Nord per il Six Major 2019 : In occasione del Six Major 2019, uno degli eventi esport più importanti dell'anno che mette in palio mezzo milione di dollari contesi da sedici team, la Pro League di Rainbow Six si sposta niente meno che a Raleigh, in Carolina del Nord.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft: Leggi altro...

Rainbow Six Siege riceve la funzione Fuoco Amico Inverso : Ubisoft pubblica oggi un importante aggiornamento per il suo popolare Rainbow Six Siege che introdurrà una funzione mirata a migliorare l'intera esperienza di gioco, stiamo parlando della funzione Fuoco Amico Inverso.Sul sito ufficiale di Rainbow6.ubisoft.com, la compagnia ha spiegato nel dettaglio in cosa consiste Fuoco Amico Inverso: "quando un giocatore abusa della meccanica del Fuoco Amico per uccidere i propri compagni di squadra, questo ...

Un sondaggio ai giocatori di Rainbow Six Siege fa pensare un possibile ritorno al singleplayer per la serie? : Rainbow Six Siege è una produzione indubbiamente ben supportata da Ubisoft con contenuti periodici, flusso di aggiornamenti che è sempre più prevedibile: in ogni stagione sono lanciati due operatori, una nuova mappa o comunque una rielaborata e anche nuovi oggetti pensati per la personalizzazione.Ebbene, come riporta WCCFtech, Ubisoft dev'essersi chiesta se non fosse il caso di offrire qualche novità. Infatti, come possiamo vedere, stando ad ...

Rainbow Six Siege - in arrivo il Bug Hunter Program : Ubisoft ha annunciato nuovo Programma chiamato Bug Hunter che consente ai giocatori di Rainbow Six Siege di riportare una serie di bug nel gioco e venire così premiati.Il Programma Bug Hunter, come riportato da VG247, è un altro passo negli sforzi di Ubisoft di "identificare e affrontare i problemi di gioco nel modo più rapido ed efficiente possibile", ed incentiverà i giocatori a segnalarli, premiando il primo giocatore a segnalare un bug in ...

PUBG : in arrivo un sistema di progressione delle armi in stile Rainbow Six Siege : Nella giornata di oggi, i server di test del battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds hanno ricevuto una patch che introduce un sistema di progressione delle armi in stile Rainbow Six Siege.Come riporta VG247, gli sviluppatori hanno introdotto un sistema che traccia il numero di uccisioni con le varie armi, colpi alla testa e via discorrendo. Esistono dieci gradi di familiarità con ogni arma, composti da altrettanti dieci livelli ciascuno, i ...

La linea di abbigliamento dedicata a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : (Foto: Octopus) Una nuova capsule collection è ufficiale da una collaborazione tra Ubisoft, Octopus e Tanta Roba Label, con testimonial il rapper MadMan e il suo videogioco preferito Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e nello specifico al personaggio Fuze. Come si può osservare subito dando un’occhiata alle immagini dei capi d’abbigliamento, c’è tutta una serie di riferimenti ai tre protagonisti di questa speciale collezione. Il ...

Ubisoft annuncia l’evento Rainbow is Magic per Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia Rainbow is Magic, un evento a tempo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in cui i giocatori avranno il compito di soccorrere un orsacchiotto di peluche dalle grinfie di malvagi rapitori, in una mappa drasticamente reinterpretata: Aereo presidenziale. Disponibile dall’1 all’8 aprile, in onore del giorno del Pesce d’Aprile, Rainbow is Magic introduce 17 nuovi oggetti esclusivi (senza doppioni nei drop) ...

Rainbow Six : un altro team italiano alla Challenger League : Entrambe le figure citate avevano in mente già da tempo l'interesse per Rainbow Six Siege, titolo Ubisoft in grande ascesa nel mondo, ma anche in Italia: opportunità che si è presentata e poi ...