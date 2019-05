Rainbow Six Pro League | il Team Empire trionfa nella spettacolare finale milanese

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Questo weekend a Milano,cornice del Palazzo del Ghiaccio convertitosi per l’occasione in arena esport, sono andate in scena le finali della nona stagione della ProdiSix Siege, l’FPS tattico di Ubisoft. Durante i due giorni si sono sfidati 8 tra i migliorial mondo, rappresentanti i 4 campionati intercontinentali che compongono il circuito competitivo creato dall’azienda franco-canadese. La prima giornata ha visto andare in scena i quarti di, con quattro match che hanno decretato l’uscita dal torneo per altrettante squadre: i brasiliani degli Immortalis, i francesi degli eStream Esport, gli statunitensi dei Darkzero Esports ed i giapponesi dei NORA-Rengo, sconfitte per 2 match a 0 rispettivamente da Evil Geniuses, FaZe Clan,e Fnatic. La giornata di domenica si è aperta con la semitra i, squadra ...

