Rafa Nadal | tutti i tic del tennista nove volte campione di Roma

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal ritorna il padrone della terra rossa : Zero titoli in stagione, nessuna finale sulla terra rossa, tre eliminazioni di fila in semifinale negli ultimi tornei. Questi erano i numeri di Rafael Nadal prima di arrivare a Roma. Lo spagnolo si è ritrovato sulla terra rossa del Foro Italico, conquistando per la nona volta della carriera gli Internazionali d’Italia al termine di una cavalcata trionfale, che lo ha visto perdere un solo set in tutto il torneo in finale contro Novak ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Novak Djokovic-Rafael Nadal - semplicemente la finale! : La storia è arrivata al capitolo numero 54 ed oggi verrà scritto un’altra pagina dell’infinito duello tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. La finale degli Internazionali d’Italia 2019 mette di fronte il numero uno e il numero due della classifica mondiale, in uno scontro atteso fin dal momento del sorteggio. Ancora loro, per la quinta volta nell’ultimo atto del Foro Italico, con un bilancio in perfetta parità nelle ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : c’è lotta per un’ora - poi Rafael Nadal distrugge Fernando Verdasco in due set : Continua incessante il cammino di Rafael Nadal al Foro Italico di Roma. Nell’unico quarto di finale maschile rimasto nella sessione diurna sul Campo Centrale, dopo il forfait di Roger Federer, il numero 2 del mondo vola in semifinale agli Internazionali d’Italia battendo il suo connazionale Fernando Verdasco con il punteggio di 6-4 6-0. E’ l’undicesima volta che Nadal raggiunge questo stadio del tabellone in terra Romana ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal demolisce Jeremy Chardy ed accede agli ottavi : Un’ora e otto minuti di allenamento per Rafael Nadal. Si può riassumere così l’esordio agli Internazionali d’Italia 2019 dello spagnolo, che ha demolito il francese Jeremy Chardy con un eloquente 6-0 6-1. Nadal ha dominato, anche perché poi sarà obbligato a giocare nuovamente nel pomeriggio. Il primo set è un monologo di Nadal, che impiega solamente 26 minuti per chiudere sul 6-0. Un dominio assoluto dello spagnolo, che non ha ...

Internazionali d’Italia 2019 - Rafael Nadal : “Amo l’Italia - questo torneo è nel mio cuore. Sono motivato come il primo giorno” : Fin qui la stagione di Rafael Nadal sulla terra rossa è stata stranamente sotto le aspettative. Il numero due del ranking si è infatti fermato in semifinale a Montecarlo, Barcellona e Madrid. Lo spagnolo si è presentato quindi agli Internazionali d’Italia con un unico e chiaro obiettivo: conquistare il successo per la nona volta in carriera. Oggi il maiorchino affronterà al debutto il francese Jeremy Chardy ed è pronto a far entusiasmare i ...

Rafa Nadal si sposa a giugno : location segreta a Maiorca - 500 invitati e menu ‘speciale’ preparato da uno chef con 3 stelle Michelin : Rafa Nadal si sposa a giugno con la storica fidanzata Xisca Perello: il tennista spagnolo pronuncerà il fatidico ‘sì’ a Maiorca. Il matrimonio verrà festeggiato con 500 invitati e un menu speciale preparato da Quique Dacosta Il prossimo mese Rafa Nadal avrà un appuntamento molto importante in calendario. No, non il Roland Garros, ma il suo matrimonio con la storica fidanzata Maria Francisca ‘Xisca’ Perello. Come ...