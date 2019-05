RAD | svelata la data di uscita dell' action rogue-like di Double Fine Production

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) RAD, ild'azione sviluppato das, creatori di Brutal Legends, ha unadi.Attraverso un comunicato stampa l'editore Bandai Namco ha annunciato che il gioco arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital il 20 agosto.RAD è ambientato in un mondo post-post-apocalittico, in cui l'umanità ha dovuto affrontare l'apocalisse, non una ma ben due volte. I giocatori vestiranno i panni di un adolescente che deve avventurarsi nel Fallow, una landa desolata, radioattiva e in continuo cambiamento, piena di creature sconosciute e indescrivibili.Leggi altro...

