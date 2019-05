Quote Cittadella-Benevento | veneti favoriti all’andata a 2 45 | ma in finale va il

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019)– Serie B in campo per le semifinali di andata dei play off. Al Tombolato scendono in campo. Iarrivano dal primo turno vincente dei play off con lo Spezia, mentre i campani si sono classificati terzi, approfittando della retrocessione del Palermo. I giallorossi hanno vinto quattro dei cinque scontri più recenti ma i granata in casa hanno perso solo quattro partite da inizio stagione, ecco perché i bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono i padroni di casa, a 2.45, non lontano il, a 3.00, il pareggio si gioca a 3.20. Leperò si ribaltano per il passaggio turno, dove sono in vantaggio i giallorossi che svettano a 1.45 contro il 2.75 del. Indecisi sull’esito del match gli scommettitori, il 32% ha puntato sulma ilha raccolto comunque un buon 29% di preferenze. Per la ...

bwinItalia : New post: Cittadella-Benevento, i veneti tentano un’altra impresa con la grande favorita - AgiproNews : Serie B, Cittadella-Benevento: avanti l'«1», ma in quota la finale è dei giallorossi - Fantacalciok : Playoff di Serie B, Cittadella – Benevento: veneti dati favoriti -