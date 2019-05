Quarta Repubblica Anticipazioni | Stasera ospiti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi

Nicola Porro a Quarta Repubblica - sfida in diretta a Fabio Fazio : lo speciale sul suo stipendio : Una controprogrammazione ferocissima, quella andata in onda a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. Controprogrammazione ferocissima contro Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, l'appuntamento del lunedì sera in seconda serata su Rai 1 arrivato all'ultima puntata (domen

Quarta Repubblica sfida Che fuori tempo che fa parlando dello stipendio di Fazio : “E’ giusto che Fazio guadagni più di 2 milioni di euro all’anno?”. L’argomento sullo stipendio del conduttore ligure viene affrontato a Quarta Repubblica e, aspetto curioso, proprio nel blocco successivo alla mezzanotte in onda in contemporanea con Che fuori tempo che fa.Fazio su Raiuno, Fazio su Retequattro, Fazio ovunque. Il tema ormai è sulla bocca di tutti, con politici, sociologi e giornalisti chiamati ad esprimere il loro ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera ospiti Luigi Di Maio - Giorgia Meloni - Carlo Calenda : Nel nuovo appuntamento di Stasera si parlerà delle proteste nelle periferie e delle polemiche del salone del libro di Torino.

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera intervista a Nicola Zingaretti : Al centro dell'appuntamento di Stasera: l'intervista al segretario del Pd Nicola Zingaretti, le tensioni nel Governo e i fatti di Viterbo.

Quarta Repubblica diretta 6 maggio 2019 : Nicola Porro intervista Zingaretti leader del Pd : Quarta Repubblica: gli argomenti di stasera Le telecamere della trasmissione sono andate a Viterbo , per documentare i recenti fatti di cronaca: dallo stupro di cui sono accusati due giovani ...

Programmi TV di stasera - lunedì 29 aprile 2019. Su Rete4 «Quarta Repubblica» : Nicola Porro Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – L’Odore della notte - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2002, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Il pullover regalatogli da Livia, irrimediabilmente rovinato; il grande “aulivo” saraceno, fedele confidente, barbaramente abbattuto; tanti piccoli segnali della vecchiaia che si avvicina. Questa nuova avventura non incomincia sotto i migliori auspici ...

Quarta Repubblica - Facci brutale : 'Se facciamo un sondaggio sui rom...'. Vauro impazzisce - insulti in diretta : Vivono in un mondo completamente a parte che però non può più avere futuro'. Guarda lo scontro a Quarta Repubblica L'analisi di Facci prosegue: 'E, nei fatti è una separatezza razziale, è l'unico ...

Quarta Repubblica : dal reddito di cittadinanza all'emergenza periferie stasera su Rete 4 : Nuovo appuntamento con il programma condotto dal giornalista di Nicola Porro, oggi si parlerà di periferie e del reddito di cittadinanza.

Chiara Carbone - aggredita giornalista Quarta Repubblica/ Rapina in campo rom Romanina : Chiara Carbone, aggredita e Rapinata giornalista Quarta Repubblica in campo rom 'La Barbuta' alla Romanina. Arrestato 22enne per Rapina inviata Mediaset

Quarta Repubblica - Matteo Salvini fa a pezzi Fabio Fazio e Michela Murgia : strike di comunisti : Tempi duri per l'inviato di Quarta Repubblica, Claudio Rinaldi, che si è visto rimbalzare dalla scrittrice Michela Murgia, impegnatissima all'assemblea generale "On board" organizzata dalla Ong Mediterranea a Roma. Il giornalista voleva fare un paio di domande sull'immigrazione, ma quando la scrittr

Michela Murgia rifiuta l'intervista di Quarta Repubblica. Salvini : "Vai a nome di Fazio" : Michela Murgia non vuole parlare ai microfoni di "Quarta Repubblica", il talk di Nicola Porro in onda tutti i lunedì in prima serata su Rete 4. La scrittrice sarda era stata raggiunta dall"inviato della trasmissione Claudio Rinaldi al Macro, il Museo d"Arte Contemporanea di Roma in Via Nizza, nel quartiere Salario-nomentano. L"occasione era l"assemblea generale "On Board", organizzata da Mediterranea (l"ong che ha denunciato il governo) per fare ...

Quarta Repubblica - Michela Murgia nega l'intervista. Salvini : "Dovevate andare a nome di Fazio" : Michela Murgia rifiuta di parlare ai microfoni di Quarta Repubblica. Il diniego è avvenuto di fronte alle telecamere del talk di Retequattro, che si era recato ai Parioli per documentare un incontro sull’immigrazione che vedeva tra i relatori anche la scrittrice sarda.Un servizio, a cura di Claudio Rinaldi, che portava in dote il palese intento di dimostrare l’incoerenza di una certa sinistra che parla di migranti in una zona della ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : i temi della puntata di stasera - ospite Matteo Salvini : Nuovo appuntamento con il programma condotto dal giornalista di Nicola Porro, oggi si parlerà di periferie e di cittadini truffati dalle banche. Intervista al Ministro dell'Interno Matteo Salvini.