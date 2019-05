Qualificazioni Roland Garros 2019 | sei italiani passano il primo turno Vittorie al

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sono cominciate oggi ledel, secondo torneo del Grande Slam dell’anno, per quanto riguarda il solo tabellone maschile, dal momento che quello femminile prenderà il via nella giornata di domani. Andiamo a vedere cos’è successo, con particolare riferimento ai giocatori. Sono sei i nostri portacolori a superare il. Ce la fa Salvatore Caruso, che dopo una battaglia lunga oltre due ore e mezza elimina lo slovacco Norbert Gombos, testa di serie numero 8 del tabellone cadetto, con il punteggio di 5-7 6-4 6-4. Rimonta per Stefano Travaglia (numero 13 del seeding), che riesce a battere per 1-6 6-3 7-6(4) l’austriaco Jurij Rodionov. Vince in tre set anche Gianluigi Quinzi, anche se l’andamento del suo match è diverso: l’australiano Marc Polmans cede per 6-2 1-6 6-3. Successo piuttosto rapido, invece, per il numero 24 del ...

