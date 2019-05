Psg | Neymar salta gli UNFP Awards | notte a Parigi con Rihanna

Psg - tre turni a Neymar per il pugno al tifoso : TORINO - L'attaccante del Paris Saint-Germain Neymar è stato squalificato per tre giornate, più due con la sospensiva,, per l 'alterco con uno spettatore in tribuna dopo la sconfitta nella finale ...

Psg - ricorso contro la squalifica di Neymar : insultò arbitro e Var su Instagram : Anche questo è il calcio al tempo dei social: il rigore contro il Psg e in favore dello United assegnato dal Var, e decisivo per la qualificazione,, la Instagram story del brasiliano e la squalifica: ...

Rissa Neymar-Draxler - il Psg fa chiarezza : la pungente smentita con un tweet : Il PSG ha affidato a Twitter la smentita della Rissa tra Neymar e Draxler dopo il ko del club francese contro il Montpellier Aria tesa in casa PSG: da questa mattina non si fa altro che parlare del litigio tra Neymar e Draxler, svelato da Le Parisien, che sarebbero arrivati alle mani nello spogliatoio dopo la sconfitta del club francese contro il Montpellier per 3-2. Il PSG ha provato però a fare un po’ di chiarezza ...

Psg : tre giornate a Mbappé - aperta indagine per il pugno di Neymar : PARIGI - La Federazione Francese ha squalificato per 3 giornate l'attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé , dopo il cartellino rosso ricevuto nella finale di Coppa di Francia persa contro il ...