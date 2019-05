Programmi TV di stasera | lunedì 20 maggio 2019 Su Rai3 nuovo appuntamento con le

davidemaggio

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano - La luna di carta - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Quando Angelo Pardo, informatore medico dalla vivace vita sentimentale, viene ucciso con un colpo a bruciapelo in casa sua, la pista più probabile è quella passionale. Montalbano però non si lascia ingannare dalle apparenze, tanto più che cominciano a saltar fuori altri cadaveri, uomini politici uccisi da una partita di droga tagliata male. Ma la vera sfida per Il commissario sono due donne, entrambe possibili assassine. E per sbrogliare l’intricata matassa Montalbano deve prima capire il loro ruolo nella faccenda. Rai2, ore 21.20: A Sud di Made in Sud Una puntata speciale che vedrà protagonisti i momenti migliori andati in onda nelle scorse settimane. Con Fatima Trotta e Stefano de Martino ...

