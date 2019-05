TelevideoRai101 : Posticipo Serie A, Lazio-Bologna 3-3 - ILOVEPACALCIO : #SerieA: finisce con uno spettacolare 3 a 3 il posticipo tra #Lazio e #Bologna - UgoBaroni : RT @ansacalciosport: Serie A, Lazio-Bologna stasera in campo. Ultimo posticipo della 37/a giornata | #ANSA -

Fa festa il.I rossoblù di Mihalovic pareggiano 3-3 all'Olimpico con lae conquistano la salvezza. Al 14'avanti: Leiva serve Correa che di tacco si porta avanti la palla e batte Skorupski.Ilreagisce con Poli e Orsolini. Ripresa pirotecnica. Uno-due rossoblù in 1':al 50' azione di Poli che supera Guerrieri,al 51' assist di Palacio per il tap-in volante di Destro. Un tiro a giro di Bastos vale il 2-2 (59'),poi Orsolini per il 2-3 (63') e infine Milinkovic-Savic su punizione firma il definitivo 3-3 (80').(Di lunedì 20 maggio 2019)