Poste Italiane e buoni fruttiferi postali clonati | condannati i truffatori

(Di lunedì 20 maggio 2019)Una truffa da circa 3 milioni di euro scoperta dai carabinieri nel corso del 2018 nel palermitano. Un anno dopo sono state ufficializzate le prime conseguenze in merito alla truffa ai danni di, perpetrata attraverso la clonazione (e la conseguente riscossione) dei. Nessun danno per i clienti, ma solo per l’Ente. Furono otto gli indagati per il reato di associazione per delinquere. L’indagine portò all’arresto di diverse persone, tra cui Luigi, Filippo e Gabriele Allotta, che furono spediti in carcere; mentre Adelfio De Luca, Roberto Cellura e Gianfranco Morena vennero messi agli arresti domiciliari. Infine una persona fu sospesa dalla raccolta del risparmio postale per un anno. Altri personaggi furono al centro delle indagini, che andarono così a svelare una fitta ...

