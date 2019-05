PlayStation Production è la nuova divisione Sony che si occuperà di film e serie basate

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019)Interactive Entertainment ha lanciatos, unache sidi realizzaretelevisivesu videogiochi. Questo nuovo studio sarà guidato da Asad Qizilbash e supervisionato da Shawn Layden.Come riporta Latest Tech News, ecco le dichiarazioni di Layden al sito The Hollywood:"Abbiamo 25 anni di esperienza nello sviluppo di videogiochi ed abbiamo creato 25 anni di grandi giochi, saghe e storie. Sentiamo che è ora arrivato il momento di guardare verso nuovi orizzonti, come lo streaming, cinema e televisione per poter portare in vita i mondi che abbiamo creato."Leggi altro...

