Playoff NBA – Lillard confessa | “Warriors? Ci ho provato | ma è come sbattere contro un

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto reazione d’orgoglio! Leonard stende Milwaukee dopo due supplementari e riapre la serie : Non è ancora finita: questo sembra dire la vittoria dei Toronto Raptors sui Milwaukee Bucks per 118-112 al termine di due tempi supplementari nella terza sfida della Finale di Eastern Conference dei Playoff NBA 2019. Con una prestazione di carattere e talento la formazione allenata da Nick Nurse è riuscita ad accorciare le distanze nella serie portandosi sul 1-2 ed evitando di ritrovarsi con le spalle al muro. La compagine guidata da Mike ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : Steph Curry ed i Warriors non lasciano scampo ai Blazers e volano sul 3-0 nella serie : Chi diceva che senza DeMarcus Cousins e Kevin Durant i Golden State Warriors avrebbero fatto fatica? I bi-campioni in carica, invece passano per 110-99 anche in gara-3 a Portland e mettono in chiaro le cose, sia nella serie che ora conducono per 3-0, sia al resto della NBA, ribadendo che vogliono il terzo titolo di fila. Chi li potrà fermare, dunque? Forse solo loro stessi, nonostante uno Steph Curry da 36 punti sempre più dominante. Per i ...

Playoff NBA - ancora Bucks : 2-0 nella serie contro Toronto per Giannis e soci : Playoff NBA, i Bucks nella notte si sono portati sul 2-0 nella serie contro Toronto, serie che si sposterà adesso in Canada Playoff NBA, i Bucks raddoppiano. nella notte Milwaukee ha vinto sul parquet di casa gara-2 contro Toronto, portandosi sul 2-0 nella serie che adesso si sposterà in Canada. 125-103 in favore di Giannis Antetokounmpo e compagni, con il greco autore di 30 punti e 17 rimbalzi. 31 invece per Leonard sponda Toronto, ...

Playoff NBA – Solo le briciole per Portland - Golden State vince e vola sul 2-0 : Warriors trascinati dal solito Curry : Curry e compagni si impongono in volata sui Blazers, vincendo con il punteggio di 114-111 e salendo 2-0 nella serie Il solito Steph Curry trascina Golden State alla vittoria in finale di Conference, permettendo ai Warriors di imporsi 114-111 su Portland salendo così 2-0 nella serie. LaPresse/Reuters Un match ricco di emozioni e colpi di scena, caratterizzato dalla partenza a fionda dei Blazers, subito avanti di dieci nel primo quarto, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : successo in rimonta per Milwaukee - Toronto sconfitta nel primo atto della finale di Eastern Conference : Si apre con un protagonista inatteso la serie tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, sfida conclusiva dei Playoff della Eastern Conference in questa NBA 2018-2019. La formazione allenata da Mike Budenholzer ha infatti conquistato il successo con il punteggio di 108-100 rimontando nell’ultimo quarto dopo aver inseguito per la maggior parte della gara grazie soprattutto a Brook Lopez, che ha chiuso con 29 punti (di cui 13 proprio nel quarto ...

Playoff NBA – Milwaukee si porta subito avanti - Toronto stesa in Gara-1 : non basta Leonard ai Raptors : I Bucks si impongono 108-100 in Gara-1, superando i Raptors grazie ad un ultimo quarto super che gli permette di portarsi in vantaggio 1-0 nella serie I Milwaukee Bucks cominciano alla grande la serie di finale di Conference, superando 108-100 Toronto al termine di una partita pazzesca ed emozionante. Raptors in vantaggio per 37 minuti su 48, ma conta chi mette il naso davanti alla sirena, così gli uomini di coach Budenholzer possono ...

Playoff NBA - non c’è storia in gara-1 : Warriors a valanga su Portland - nonostante le assenze pesanti : Golden State Warriors vittoriosi su Portland con un netto 116-94, Curry ha suonato le danze in contumacia di Durant e Cousins Golden State Warriors ancora senza Durant e Cousins, non due giocatori qualunque, ma ancora una volta dilaganti sul parquet di casa. In gara-1 di Finale di Conference contro Portland, di fatto non c’è mai stata partita, un 116-94 netto, una gara nella quale gli Warriors hanno comandato dall’inizio alla ...