Pisa | gli studenti del liceo fanno poster di Salvini con le foto dei migranti naufraghi

Il dolore dei migranti sul volto di Salvini nell'opera degli studenti. Il ministro : "Evviva l'arte - evviva Pisa" : Quattrocento foto per un mosaico di dolore. Immagini di morte e salvataggi in mare. Piccoli tasselli di tragedie che vanno a comporre il volto di Matteo Salvini, stampato in un poster figlio dell’ingegno di un gruppo di studenti con la passione per l’arte, che va a braccetto con l’attualità. Sembra una sintesi chiara: la tragedia dei migranti porta la faccia del ministro dell’Interno, con quel sorriso un po’ ...

CanaPisa - vietato il corteo degli antiproibizionisti : Orlando Sacchelli La diciannovesima edizione di Canapisa, organizzata dagli antiproibizionisti, quest'anno si terrà in forma ridotta: solo un presidio fisso in piazza della Stazione, niente corteo Alla fine il sindaco di Pisa ha vinto: niente corteo dei sostenitori delle droghe leggere per le strade di Pisa. Ci sarà solo un presidio fisso, in piazza della Stazione. Impedirlo avrebbe leso la libertà di manifestazione del pensiero ...

Pisapia passa agli insulti : "Salvini è un buffone" : ' Salvini è sovranista e troppo spesso è anche un po' un buffone ' . Giuliano Pisapia va, così, all'attacco del ministro dell'Interno. Ospite del salotto televisivo de L'aria che tira , di Myrta ...

Dagli aranci e limoni della Certosa di Pisa una crema viso antirughe e olii d’oliva agrumati : Dai limoni e Dagli aranci della storica Certosa di Pisa sono nati dei prodotti unici, una crema viso antirughe con elevate proprietà antiossidanti e olii agrumati di oliva buoni, salutari e sostenibili. A produrli a livello di prototipo è stata da una equipe di ricercatori dell’Università di Pisa composta da Angela Zinnai, Francesca Venturi e Laura Pistelli del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, e Luisa Pistelli e ...

La sindaca leghista di Cascina - Pisa - : «Chiamo mia figlia Kinzica» - ma ci sono dubbi sul patriottismo del nome : «sono incinta di quattro mesi e mezzo, sarà una bambina. Si chiamerà Kinzica». Così parlò Susanna Ceccardi, 32 anni, sindaca di Cascina, ex cittadina rossa in provincia di Pisa,, coordinatrice ...

Pisa - 31enne napoletano muore sotto gli occhi dei familiari : aveva assunto antinfluenzali : Venerdì sera, nei pressi di Pisa, precisamente nella frazione di Marina di Pisa, è morto un giovane di appena 31 anni, Agostino Di Francesco, originario di Caserta ma residente nel Comune di Sant'Antimo. Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Nazione", sembra che l'uomo sia morto dopo aver ingerito, in serata, un farmaco antinfluenzale. Il trentunenne, infatti, pare avesse un po' di febbre, e per questo motivo avrebbe fatto ricorso al ...

Cagliari - Pisacane : 'Salvezza non è ancora matematica. Dzeko un campione' : Il difensore del Cagliari Fabio Pisacane parla a Sky Sport prima della sfida con la Roma: 'Siamo contenti perché il nostro obiettivo era salvarci, anche se la matematica manca ancora: vogliamo arrivare più in alto possibile. Pastore? Grandissimo ...

Maltempo - moglie e marito travolti in auto dalla piena di un torrente nel Pisano : la donna è dispersa : Un'auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina, nel Pisano. moglie e marito stavano percorrendo una strada vicino a un ponte quando la vettura è stata inghiottita dall'acqua. Secondo i vigili del fuoco, a bordo dell'auto sarebbe rimasta intrappolata la donna

