Per la panchina della Juventus si rafforzerebbero le candidature di Sarri e Inzaghi

Panchina Roma - Per i bookie è GasPerini il tecnico in pole : Panchina Roma – Si sta per concludere il campionato della Roma, una stagione deludente per il club giallorosso che adesso punta già alla prossima stagione. Iniziano le scommesse per il prossimo allenatore, secondo i bookie si avvicina sempre di più l’arrivo di Gasperini. Secondo gli analisti di Stanleybet la quota del tecnico dell’Atalanta è nettamente diminuita, l’arrivo di Gasperini alla Roma si gioca a 2,00, è a ...

Panchina Roma : GasPerini e Giampaolo i più quotati : Gasperini e Giampaolo sono in corsa per la Panchina della Roma, i due hanno fatto capire che ascolteranno eventuali proposte Gasperini sempre più vicino alla Panchina della Roma: gli analisti di Stanleybet hanno fatto calare drasticamente la quota abbinata all’attuale tecnico dell’Atalanta, che oggi si gioca a 2,00. Relativamente vicino, a 4,00, spiega Agipronews, c’è solo Marco Giampaolo, seguito da Sarri a 5,00. ...

Panchina Juventus - 6 nomi Per il dopo Allegri : torna in gioco Zidane : Panchina Juventus – Nelle ore immediatamente successive alla conferenza stampa con cui il presidente Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri hanno annunciato la chiusura dell’era del livornese sulla Panchina della Juventus impazzano le voci sul prossimo tecnico bianconero che avrà il duro compito di confermarsi in Italia e puntare ancora più in alto in Europa. Da tempo ormai i […] More

Inzaghi e Sarri sarebbero in pole Per la panchina della Juve - ma spunta anche Mihajlovic : Il tormentone sulla permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juve, è terminato con un doloroso divorzio, ora per giorni impazzerà il toto allenatori. La dirigenza della Continassa avendo capito da tempo che l'era Allegri era ormai ai titoli di coda, ha iniziato a sondare il terreno per parecchi profili sia italiani che esteri, ma al momento non è dato sapere chi erediterà il trono dell'ex Milan. I più quotati Tra i tecnici italiani piace ...

Quanta fretta Per Mourinho - lo Special One annuncia : “voglio tornare in panchina già questa estate” : L’allenatore portoghese ha parlato del suo futuro, sottolineando di voler tornare ad allenare già in questa estate L’esperienza al Manchester United è ormai terminata dallo scorso dicembre, José Mourinho adesso ha fretta di tornare ad allenare sposando un nuovo progetto già in questa estate che sta arrivando. AFP/LaPresse Interrogato ai microfoni di RMC, lo Special One ha ammesso: “ho molte qualità e una di queste è il ...

Juventus : Inzaghi e GasPerini in lizza Per la panchina? E Guardiola… : Dopo la scelta della Juventus di interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri, la società bianconera cerca il nuovo allenatore per la prossima stagioneJuventus / ALLEGRI / AGNELLI / Inzaghi / Gasperini – Dopo il terremoto di ieri, con la notizia clamorosa del divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, dopo 5 anni di successi e di qualche delusione, la “Vecchia Signora” del futuro è già partita alla ricerca del nuovo ...

Panchina Reggina - tre nomi Per il post-Cevoli ma il preferito dai tifosi è Mimmo Toscano : Panchina Reggina – Si è conclusa con la sconfitta al secondo turno dei playoff la stagione della Reggina, un campionato tra alti e bassi per il club amaranto che adesso programma con grande ambizione il futuro. La stagione appena conclusa ha regalato anche tante soddisfazioni, il pubblico si è avvicinato alla squadra, rappresenta un numero incredibile quello dei quasi 15.000 spettatori in occasione del primi turno playoff contro il ...

Juventus - Allegri via : corsa a quattro Per la panchina - Inzaghi risale - idea Sarri : Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero attraverso una nota sul suo sito ufficiale, i perché dell’addio verranno spiegati domani in una conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. C’è chi mormora che sia stato il mercato il punto in cui si è arrivati allo strappo con visioni profondamente diverse tra il tecnico, pronto alla rivoluzione con ...

Calcio - lascia il campo e va a comprare alcolici. Poi beve e fuma in panchina : “Era ubriaco - squalificato Per 5 giornate” : Ha lasciato la panchina durante la partita è andato al bar e, una volta tornato, ha iniziato a sorseggiare una bevanda alcoolica e a fumare. Per questo è stato espulso e squalificato per 5 giornate. Anche perché, sostiene l’arbitro nel referto, era in “stato di evidente ubriachezza”. È accaduto nel campionato provinciale di Terza Categoria di Calcio nel Piacentino durante la partita tra il Perino Calcio e il Gropparello. La ...

Panchina Roma - salgono le quotazioni di GasPerini : sorpassati Marco Giampaolo e Maurizio Sarri : Dopo la delusione arrivata in finale di Coppa Italia, Gasperini si interroga sul proprio futuro che potrebbe essere sulla Panchina della Roma Dopo la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, anche nei prossimi mesi Roma potrebbe diventare la città decisiva per Gian Piero Gasperini. Tra gli analisti si rafforza l’idea che il tecnico dell’Atalanta sarà il prossimo allenatore dei giallorossi e anche in quota ...

Panchina Juventus - due nomi Per il post-Allegri : ecco quali : Panchina Juventus – La stagione sta per terminare e la Juventus, con due titoli su quattro disponibili (Supercoppa italiana e Scudetto) sta già pianificando la prossima annata. Tante sono le cose ancora in ballo per la prossima stagione ma la più importante al momento risulta essere la questione “Panchina”. Il futuro di Allegri verrà deciso […] More

Panchina Juventus : Per i bookies Allegri si allontana - più vicino Guardiola : Non si parla ormai d’altro in casa Juve, con lo scudetto già in tasca da tempo è il momento di pensare alla prossima stagione. Tiene sempre banco il futuro di Allegri, tema caldo anche per i bookmakers. Addio del tecnico toscano che, nell’analisi di Sisal Matchpoint, non è poi così lontano dalla realtà, anzi. Nella scommessa su chi sarà il l’allenatore dei bianconeri dopo l’estate, riporta Agipronews, il testa a ...

Spal - importanti annunci di Vagnati Per panchina e mercato : “Col mister abbiamo parlato, c’e’ un ottimo rapporto e dobbiamo a fine stagione trovarci per vedere quello che e’ il programma futuro. Abbiamo un altro anno di contratto e possiamo anche prolungare per un’altra stagione ancora: penso che saro’ una formalita'”. Sono le dichiarazioni di Davide Vagnati, direttore sportivo della Spal, dagli studi di Sky Sport in merito al futuro di Semplici, in ...

Panchina Juve - possibile stop Per Conte : il motivo è il difficile rapporto con Agnelli : I tifosi Juventini stanno aspettando l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe determinare la permanenza o meno sulla Panchina bianconera del tecnico toscano. Ci sono pareri contrastanti a riguardo, alcuni media sostengono che sia probabile la conferma del tecnico toscano, altri che ci sarà un cambio di allenatore, con diversi tecnici papabili a sostituire ...