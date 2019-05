Paura in un villaggio dell’India | fiamme e fumo da una buca nel terreno in un’eruzione

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Prevalgonoe scalpore tra i residenti di Tripura, in India, che hanno riportato l’eruzione di un liquido infiammabile simile alla lava vulcanica. L’eruzione si è verificata a Madhuban, vicino aldi Kathaltali, alla periferia di Agartala. Si tratta del quarto incidente di questo tipo in un anno. Lo scorso anno, infatti, 3 eventi simili sono stati riportati a Sabroom, nella parte meridionale dello stato, vicino Chittagong, in Bangladesh. Secondo i media locali, “i residenti di Madhiban hanno notatosotterranea simile alla lava e il fuoco ha sciolto i pali elettrici e generato clamore”, come mostrano i video in fondo e le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Dopo essere stati informati, gli scienziati del Tripura Space Application Centre (TSAC) hanno raggiunto la località ed esaminando la ragione delle, hanno scoperto ...

andreaberto : RT @eTempo_Spinea: Piove? Nessuna paura! Per noi #èSempreTempo di andare al mercato del Villaggio dei Fiori per spiegare alle persone i nos… - GioLitt : RT @eTempo_Spinea: Piove? Nessuna paura! Per noi #èSempreTempo di andare al mercato del Villaggio dei Fiori per spiegare alle persone i nos… - eTempo_Spinea : Piove? Nessuna paura! Per noi #èSempreTempo di andare al mercato del Villaggio dei Fiori per spiegare alle persone… -