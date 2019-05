Pasta alla ladra

cosacucino.myblog

(Di lunedì 20 maggio 2019). Ingredienti per 4 persone: 400 gr di, 1 spicchio di aglio, 100 gr di speck, 1 ciuffo di prezzemolo, mezza passata di pomodoro, 1 confezione di panna da cucina, tabasco. Preparazione In padella fate soffriggere l’aglio, unite lo speck tagliato a listine e, quando si sarà ben rosolato, aggiungete la passata di pomodoro. Unite il tabasco (1/2 cucchiaino per 1/2 kg di. Non esagerate altrimenti rimarrà troppo piccante) e il prezzemolo. Cuocete per 5 minuti, poi aggiungete la panna da cucina. Scolate lae spadellate.

