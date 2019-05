Papa Salvini e una nuova Sinistra

Salvini : ‘Se solo il Papa leggesse gli sms che mi invia il clero sui migranti’ : Parte da una citazione di Alcide De Gasperi, il vicepremier leghista Matteo Salvini, secondo la quale “un buon politico deve fare, non parlare”. E non risparmia un attacco diretto a “sua Santità, che continua a manifestare il suo desiderio di ridurre i morti in mare”....Continua a leggere

Papa Francesco imita Luigi Di Maio : no a Matteo Salvini. Ecco perché il leghista si affida alla Madonna : Gli anti salviniani hanno infine individuato il loro leader naturale: in mancanza di meglio si affidano a Papa Francesco. E lui li ricambia con il suo presenzialismo sempre più politico, ingombrante, volitivo e dialettico nei confronti del ministro più amato dagli italiani e più detestato da chi ci

Giorgia Meloni - cosa non le è andato giù del comizio di Salvini a Milano : "I fischi al Papa" : Su una cosa Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno d'accordo: Papa Francesco. La presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito, commenta così i fischi a Bergoglio in piazza Duomo a Milano, durante il comizio del ca

Papa Francesco - Salvini sgancia la bomba : "Cosa mi scrivono via sms suore - vescovi e cardinali sui migranti" : Dopo i fischi dei leghisti in piazza Duomo, Matteo Salvini sgancia un'altra bomba indiretta su Papa Francesco. A Valeggio sul Mincio, per un comizio elettorale, il vicepremier parla anche di migranti e a sostegno della sua linea dura, quella di "porti chiusi", fa una rivelazione. "Frati, suore, miss

Salvini a Papa Francesco : “Bisogna fare - non parlare. I morti in mare sono diminuiti”. Fischi dalla piazza per Bergoglio : Prima la citazione di De Gasperi, secondo cui “un politico deve fare, non parlare”. Poi l’attacco diretto a Papa Francesco: “Anche a sua Santità, che oggi ha detto che bisogna ridurre i morti in mare. Bene, noi li abbiamo ridotti”. Da piazza del Duomo, dove Matteo Salvini ha chiuso la manifestazione in vista delle Europee del 26 maggio, appena è stato nominato Bergoglio si sono levati i Fischi. ...

Salvini leader dei sovranisti - il 26 ci riprendiamo l’Europa. Papa fischiato a Milano : Muri alle frontiere, radici cristiane, no all'Islam, e poi gli insulti ai "burocrati europei". I temi intorni ai quali si salda l'internazionale "nera" sono tutti qui, ed è su queste parole d'ordine che Matteo Salvini lancia la sua sfida in vista del 26 maggio, per "riprenderci l'Europa". Piazza del Duomo non è piena come si sperava, complice anche la pioggia, e alla fine gli organizzatori non danno i numeri dei presenti. Ma il risultato ...

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano avverte Papa Francesco sugli immigrati. Fischi a Bergoglio : Non può non parlare di immigrati Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa. E lo fa partendo da una citazione del cardinale africano Robert Sarah, per ribadire che "bisogna fare di tutto perché tutti gli uomini possano restare nel Pae

Salvini : "Estremista chi guida l'Ue" Nomina il Papa - fischi dalla piazza : Sono stati decine di migliaia i simpatizzanti dei sovranisti che hanno riempito piazza Duomo a Milano, punto d'arrivo del corteo che si è snodato per le vie cittadine prima di arrivare nel 'salotto della città'. Qui il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, i cui slogan... Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Estremista è chi guida l'Ue" Nomina il Papa - fischia dalla piazza : Sono stati decine di migliaia i simpatizzanti dei sovranisti che hanno riempito piazza Duomo a Milano, punto d'arrivo del corteo che si è snodato per le vie cittadine prima di arrivare nel 'salotto della città'. Qui il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, i cui slogan... Segui su affaritaliani.it

Papa Francesco - retroscena-Vaticano : "Perché non voglio stringere la mano a Salvini" - le mosse contro la Lega : Che a Papa Francesco non piacciano Matteo Salvini e le sue politiche non è certo un mistero. Molteplici gli interventi del Pontefice a favore dei migranti, soprattutto in questo periodo pre-elettorale. Una situazione fotografata dal titolo di un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano di venerdì 17

Alessandra Ghisleri - i dati trafugati da Augusto Minzolini : perché l'elemosiniere del Papa fa godere Salvini : Da giorni è calato il silenzio elettorale. Vietato diffondere i dati di sondaggi e di rivelazioni. Ma come ogni anno, come per ogni elezione, le cifre in un modo o nell'altro filtrano. Si usano sotterfugi, strategie, codici. Chiamateli come volete. L'ultimo a far trapelare delle cifre è stato August

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? | Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

L’elemosiniere del Papa : "Giusto aiutarli | Ma Salvini è il ministro delle bollette?" : Konrad Krajewski a NewsMediaset torna sulla sua iniziativa a Roma: “Se ho commesso un reato ne pagherò le conseguenze. Per gli arretrati faremo una colletta. Ho sconvolto qualcuno? Meglio, capirà che è giusto aiutare quelle persone"