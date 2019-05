Panic | annunciata la nuova serie originale Amazon Studios

nerdgate

(Di lunedì 20 maggio 2019) Glihanno annunciato la primadrama per il target young-adult,, basata sul romanzo best-seller del New York Times scritto da Lauren Oliver. Conosciuta per i suoi romanzi di successo tradotti in ben 35 lingue, la Oliver scriverà anche ciascun episodio e sarà creatrice e produttrice esecutiva dellasarà prodotto dain collaborazione con Glasstown Entertainment e Roth Kirschenbaum Films e sarà disponibile suPrime Video in più di 200 paesi.racconta le vicende di una piccola cittadina americana dove, ogni anno, alcuni ragazzi appena diplomati si scontrano in una competizione che credono essere la loro unica chance per fuggire dalla provincia. Ma nell’edizione di quest’anno le regole sono cambiate, dovranno decidere quanto sono disposti a rischiare per andarsene. Nel cast: Olivia Welch, Mike Faist, Ray Nicholson e Will ...

FPSREPORTER : Amazon Prime Video: Annunciata la nuova serie Panic - talkymedia : Panic: annunciata una nuova serie per Amazon Prime Video - talkymedia : Panic: annunciata una nuova serie per Amazon Prime Video -