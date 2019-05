Pallavolo – Successi azzurri nelle CEV SuperFinals | la soddisfazione del presidente

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il commento delCattaneo dopo iCEVCon le 2019 CEVdisputate nella Max Schmeling Halle di Berlino si è ufficialmente conclusa la stagione internazionale di club. Le società italiane sono state assolute protagoniste conquistando cinque dei sei titoli continentali in palio; ai quali si aggiunge la vittoria di Trento nel Mondiale per Club. Ilfederale Pietro Bruno Cattaneo ha voluto esprimere tutta la sua gioia per l’epilogo della stagione: “ComeFederale è doveroso da parte mia rivolgere un plauso a tutte le società che in questo 2019 hanno contribuito a scrivere una pagina davvero importante e per certi versi storica della nostra disciplina. La notte di Berlino è stata il magnifico epilogo di un’annata straordinaria durante la quale i nostri club si sono distinti per capacità tecniche, fisiche e ...

teleischia : PALLAVOLO, SERIE D FEMMINILE. SUCCESSI PER ISCHIA E FORIO, SARÀ FINALE PLAYOFF TUTTA ISOLANA - teleischia : PALLAVOLO, SERIE D FEMMINILE. SUCCESSI PER ISCHIA E FORIO, SARÀ FINALE PLAYOFF TUTTA ISOLANA - sanjeonvanni : Tra i successi all'eurovision e nella pallavolo noi italiani dovremmo sentirci solo orgogliosi -