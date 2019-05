Paghiamo 25 milioni all' anno per i ricorsi degli immigrati

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Aurora Vigne Sono 60mila i migranti che nel 2018 si sono opposti alle autorità che hnegato loro lo status di rifugiato. E a 21mila di loro è stato concesso il patrocinio gratuito Idei clandestini ci costano 25all'. I soldi, naturalmente, arrivano dalle tasche dei contribuenti. E come succede? Semplice: agliirregolari che arrivano in Italia e che non fuggono da nessuna guerra viene negato, dopo l'esame da parte dell'autorità competente, lo status di rifiugiato. Dovrebbero tornare quindi nel loro Paese d'origine, eppure non lo accettano e fricorso rivolgendosi ai giudici. Come riporta la Verità, quelli che hfatto ricorso nel 2018 sono più di 60mila. Di questi, un terzo di loro ha ottenuto il patrocinio gratuito. E che significa? Semplice, che l'avvocato glielonoi. Si tratta infatti di circa 1200 euro per causa che ...

