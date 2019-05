Padova, scuolabus rovesciato: autista torna libero con obbligo di presentazione

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il 51enne Denis Panduru rimesso in libertà dopo la convalida dell'arresto. Durante l'udienza di convalida del fermo, infatti, il giudice delle indagini preliminari ha disposto per lui una misura cautelare meno restrittiva degli arresti. In attesa del processo, ha il solodialla Polizia giudiziaria.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...