Orfini contro Zingaretti sul caso Umbria | Vicenda gestita male

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ladi Catiuscia Marini lo ha coinvolto particolarmente perché Matteoè amico della governatrice umbra, che da sempre fa parte dell’area dem dei Giovani Turchi di cui lui è capo politico. E l’ex presidente del Pd non ha gradito la gestione di Nicola, “unadal vertice nazionale del Pd, fin dall’inizio” dice in un’intervista alla Stampa. Questo perché, spiega, “se un gruppo dirigente vuole le dimissioni subito, lo dice. Non si può dire ‘decidono gli umbri’, ‘deciderà Catiuscia’, e poi fare pressioni...”. Insomma il segretario Pd poteva essere più esplicito, diretto e coraggioso.E invece Nicolaha scelto un’impostazione diversa. Ha chiesto a Catiuscia Marini di prendere la decisione migliore per ...

HuffPostItalia : Orfini contro Zingaretti sul caso Marini in Umbria: 'Vicenda gestita male' - ppe60 : @orfini Per i grillini anche un atto di sudditanza: non sia mai si fossero permessi di andare contro Capitone - dj_Bob_Ray : @orfini Spero che si prendano provvedimenti immediati contro questo Patronaggio vostro carissimo amico a quanto par… -