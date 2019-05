Oltre 1 milione e 750 mila euro investiti sui giovani da Fondazione Bracco

Casamonica - sequestrati beni per Oltre un milione e mezzo di euro : sigilli anche a una cappella funeraria gentilizia : Conti correnti, un’auto, contanti, gioielli, anche una cappella funeraria. E’ di oltre un milione e mezzo di euro il valore di un maxi-sequestro di beni alla famiglia Casamonica eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati. I militari dell’Arma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo firmato dal gip di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Molti dei valori messi sotto sigilli dai ...

L’erede della Coca Cola arrestato ai Caraibi : sul suo aereo cannabis per Oltre un milione di euro : Cinquemila piante di cannabis per un valore commerciale di oltre un milione di euro: era questo il “bagaglio” con cui viaggiava Alkiviades David, l’erede della Coca Cola, sul suo jet privato. Il miliardario è stato arrestato fermato a Saint Kitts, isola nei Caraibi, dopo che i funzionari della dogana dell’aeroporto Robert L. Bradshaw International hanno scoperto la merce che trasportava. David si trovava nei Caraibi con il ...

Oltre 1 milione di sterline! Le spese folli per gravidanza e parto di Meghan Markle : Meghan Markle vuole apparire come una mamma normale ma la sua gravidanza certo non lo è stata. Tra abiti premaman, ricovero in clinica esclusiva, servizio fotografico per Archie ha speso, stando al Daily Mail, Oltre 1 milione di sterline che corrisponde a circa 1.160.000 euro.-- Dunque, la povera Kate Middleton, criticata perché apparsa perfetta a poche ore dal parto, è molto più vicina alle mamme “comuni” che non la spendacciona Meghan, anche ...

Aeroporto Genova - utile netto 2018 Oltre 1 milione grazie a boom traffico : L'Aeroporto di Genova chiude il bilancio 2018 con un utile netto che supera il milione di euro, miglior risultato della sua storia , grazie ad un exploit del traffico aereo che è cresciuto il triplo ...

Smart mobility : ogni giorno Oltre 1 milione di italiani usa veicoli condivisi : In Italia è sempre più sostenuta la transizione dalla proprietà all’uso dei veicoli. Oggi la flotta della Smart mobility, in noleggio o in sharing sulle strade italiane, ha superato quota 1 milione: ogni giorno per ragioni di business e turismo oltre 900.000 persone utilizzano i servizi del noleggio a lungo termine, 130.000 quelli del noleggio a breve termine e 33.000 il car sharing. E’ lo scenario che emerge dalla presentazione della ...

Il ciclone Fani devasta l’India : almeno 8 morti e Oltre un milione di evacuati : Il ciclone Fani, il più violento a colpire l’India negli ultimi 20 anni, ha devastato il Paese con venti a 240 km/h e piogge torrenziali. La tempesta ha effettuato il “landfall” sulla costa orientale, vicino alla città di Puri, nello stato dell’Orisha: 8 le vittime finora accertate, secondo l’ultimo bilancio del Times of India. L’India è corsa ai ripari per tempo, evacuando oltre un milione di persone in ...

Reddito di cittadinanza - Oltre un milione di domande. Campania in testa : È un circuito e si rimette in moto l'economia'. Per assistere i centri per l'impiego a breve saranno arruolati 3.000 navigator e la prossima settimana, l'8 maggio, scadrà il termine per le ...

Il ciclone Fani si abbatte sull’India - evacuate Oltre 1 milione di persone. Ci sono vittime : sono gia' oltre un milione le persone sfollate dalle autorita' nello Stato dell'Orissa, sulla costa orientale dell'India, dove si e' abbattuto il ciclone Fani, con forti piogge e raffiche di vento oltre i 200 km orari. Il ciclone, che ha gia' causato tre morti, e' uno dei piu' potenti cicloni che si sia abbattuto nella regione negli ultimi anni. Nel 1999, un altro ciclone aveva provocato nello stesso Stato circa 10 mila morti. La prima zona a ...

Il ciclone Fani devasta la costa orientale dell’India : 3 morti e Oltre un milione di sfollati : A causa del ciclone Fani sono già oltre un milione gli sfollati nello Stato dell’Orissa, sulla costa orientale dell’India: la tempesta ha generato forti piogge e raffiche di vento oltre i 200 km/h. Il ciclone ha causato 3 morti, ed è uno dei più potenti che si sia abbattuto nella regione negli ultimi anni. La prima zona a essere colpita è stata quella della città turistica di Puri, dove si trova l’antico tempio Jagannath, ...

Dati Inps. Oltre un milione di domande per il reddito di cittadinanza : I commenti Numeri che, come era prevedibile, hanno subito scatenato reazioni da parte della politica. «Sono passati appena 2 mesi dall'avvio di questa importante misura e, in linea con quanto avevamo ...

Oltre il milione le domande del reddito di cittadinanza. Prima la Campania : Roma, 3 mag., askanews, - Al 30 aprile scorso le domande per ottenere il reddito di cittadinanza hanno superato il milione, 1.016.977,. E' quanto riferisce l'Inps nel suo report. La Prima Regione come ...

Reddito di cittadinanza - superato il milione di domande : Campania in testa - Oltre il 10% stranieri : Sono oltre un milione, 1.016.977, le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. Lo rende noto l'Inps in una nota: in testa alla lista delle domande si conferma la Campania ...

Reddito di cittadinanza - superato il milione di domande : Campania in testa - Oltre il 10% stranieri : Sono oltre un milione, 1.016.977, le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. Lo rende noto l'Inps in una nota: in testa alla lista delle domande si conferma la Campania ...

Reddito : Insp - Oltre un milione domande : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Sono oltre un milione, 1.016.977, le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. Lo rende noto l'Inps in una nota da cui emerge che in testa si ...