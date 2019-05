Olimpia Milano-Avellino | Gara-2 Quarti Play-off | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket – Playoff Serie A : clamoroso tonfo dell’Olimpia Milano - Avellino espugna il Forum : gli irpini si prendono Gara-1 : La formazione irpina si impone con il punteggio di 74-82, portandosi così in vantaggio nella Serie Scattano i Playoff scudetto di Serie A di Basket ed ecco subito la prima sorpresa, Avellino infatti espugna il Forum di Assago superando l’Olimpia Milano con il punteggio di 74-82. Qualificatasi tra le migliori otto solo all’ultima giornata della regular season, la formazione irpina comincia alla grande la Serie contro la ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-1 playoff basket in DIRETTA : la Sidigas espugna il Forum - vittoria 84-72 per gli irpini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-1 dei quarti di finale dei playoff 2019. Si apre il momento più bello dell’anno per il basket italiano, dove ogni sfida conta tantissimo e può portare allo Scudetto. Ad aprire i playoff saranno Olimpia Milano e Sidigas Avellino. Da una parte c’è una Milano costretta a vincere, perchè è la super favorita, mentre dall’altra una Avellino che si è ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-1 playoff basket in DIRETTA : vantaggio avellinese all’intervallo (33-39) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-1 dei quarti di finale dei playoff 2019. Si apre il momento più bello dell’anno per il basket italiano, dove ogni sfida conta tantissimo e può portare allo Scudetto. Ad aprire i playoff saranno Olimpia Milano e Sidigas Avellino. Da una parte c’è una Milano costretta a vincere, perchè è la super favorita, mentre dall’altra una Avellino che si è ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-1 playoff basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-1 dei quarti di finale dei playoff 2019. Si apre il momento più bello dell’anno per il basket italiano, dove ogni sfida conta tantissimo e può portare allo Scudetto. Ad aprire i playoff saranno Olimpia Milano e Sidigas Avellino. Da una parte c’è una Milano costretta a vincere, perchè è la super favorita, mentre dall’altra una Avellino che si è ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Olimpia Milano vicino a Toney Douglas. Esordio già sabato? : Con Mike James e Nemanja Nedovic in infermeria e con i playoff che stanno per cominciare, l’Olimpia Milano corre ai ripari sul mercato e nelle prossime ore potrebbe annunciare l’acquisto di Toney Douglas. L’americano è attualmente di proprietà del Darussafaka, ma secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta al giocatore sarebbe già arrivata e si attenderebbe solo la risposta dello stesso Douglas. Il 33enne nativo di Jonesboro è ...

Olimpiadi invernali - il premier Conte ottimista : “Milano-Cortina riscuoterà successo come le ATP Finals di Torino” : Milano-Cortina come le ATP Finals di Torino, questo l’auspicio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte “Confidiamo che, come già accaduto per le Finals a Torino, anche il progetto Milano-Cortina riscuota il meritato successo e che, quindi, le nostre Alpi possano ospitare le Olimpiadi invernali del 2026“. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in una intervista a ‘La Gazzetta dello ...

Serie A basket - niente da fare per l’Olimpia Milano : respinto il ricorso presentato contro la FIP e Pistoia : Il ricorso presentato dall’Olimpia Milano è stato respinto dal Collegio di Garanzia, presieduto da Vito Branca La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, al termine dell’udienza di discussione tenutasi oggi, ha respinto il ricorso presentato, il 12 aprile 2019, dalla società Pallacanestro Olimpia Milano s.r.l. (A/X Armani Exchange Milano) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e nei ...

Olimpiadi - Malagò presidente se vincerà Milano-Cortina. Tomba testimonial : Sono le parole del sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti , al termine della call di oggi al Coni. " Punto di forza è il sostegno popolare -ha ribadito Giorgetti- per la prima ...

Olimpiadi 2026 - Malago spinge Milano-Cortina 'Squadra compatta - se vinciamo io capo comitato : Perché oltre alle ricadute che già conosciamo, dobbiamo fare in modo che le Olimpiadi abbiano un effetto di promozione su tutto il mondo sportivo, che deve essere sempre più accessibile a tutti, in ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò rivela : “Alberto Tomba sarà il nostro testimonial a Losanna per la candidatura di Milano-Cortina” : Il 24 giugno si avvicina. A Losanna (Svizzera) si deciderà a chi spetti ospitare i prossimi Giochi Olimpici Invernali 2026. La candidatura di Milano-Cortina sembra avere i favori del pronostico anche se nelle ultime settimane il sostegno politico del governo svedese nei confronti di Stoccolma ha rafforzato la posizione della città scandinava. Fatta questa premessa, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha annunciato che nella cerimonia, che ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina - Malagò svela : “Tomba testimonial - Mogol e Morricone comporranno l’inno” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha presentato il progetto legato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ”Qualora vincessimo le Olimpiadi, ci sarà un presidente del Comitato organizzatore che sarà espressione del Coni, e Giorgetti ha detto che sarò io il presidente del Comitato organizzatore. L’amministratore delegato sarà invece un manager con skills internazionali concordate con gli Enti locali”. Lo ha ...

Olimpia Milano – L’infortunio di Mike James è meno grave del previsto : ecco i tempi di recupero : L’infortunio di Mike James è meno grave del previsto: per il playmaker dell’Olimpia Milano si prevedono almeno 2 settimane di stop L’Olimpia Milano può tirare un sospro di sollievo. La squadra meneghina era in ansia per le condizioni di Mike James, uscito in lacrime per infortunio dopo la sfida contro Trento. Il plyamaker americano, secondo quanto riporta la nota ufficiale espressa dal club, ha riportaro: “un ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Se si vince vincono tutti - se si perde ci sarà invece il capro espiatorio” : “La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana“: potrebbe riassumersi così il monito di Giovanni Malagò alla vigilia di una giornata molto importante per quanto concerne la candidatura olimpica per il 2026 di Milano-Cortina. Domani infatti ci sarà la presentazione ufficiale del dossier italiano. Domani mattina, alle ore 9.30 (e fino alle ore 10.00) il presidente del CONI sarà impegnato nella conference call Roma-Brisbane (Gold ...

Olimpiadi 2026 - fra Milano e Stoccolma sfida infinita : Milano, 6 maggio 2019 - Un 'altra tappa intermedia verso il traguardo finale. Il sindaco Giuseppe Sala avverte che domani è prevista « una conference call con il Cio , il Comitato olimpico ...