NYT: transazioni sospette di Trump

Gli esperti antiriciclaggio di Deutsche Bank segnalarono nel 2016 e nel 2017riguardanti entità controllate dal presidente Usa,, e dal genero Jared Kushner. E' quanto riporta il New York Times. Secondo il quotidiano, gli esperti raccomandarono i vertici della banca tedesca di avvertire l'autorità federale per i reati finanziari, ma i top manager di Deutsche Bank, che avevano prestato miliardi di dollari alle società die Kushner, non seguirono il consiglio.