Nuovo Ingresso al Grande Fratello E non è Eliana Michelazzo!

Il balcone di Giulietta e Romeo : Nuovo look e ingresso a pagamento : notturno del balcone da internet CASA DI Giulietta. ULTIMA PASQUA CON TURISTI IN CODA. AL VIA ITER PER IL RIORDINO DEL SITO. SINDACO: "SARA' UN VERO MUSEO, CON INTROITI RADDOPPIATI PER IL COMUNE" ...