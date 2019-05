Nuova Classifica WTA – Naomi Osaka in vetta | Pliskova scavalca Halep | Camila Giorgi unica

MotoGp - Marc Marquez vince a Le Mans e prende il largo : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Francia : Terza vittoria in stagione per Marc Marquez, lo spagnolo aumenta il proprio vantaggio nella classifica piloti portandolo a sette punti da Dovizioso Marc Marquez ha deciso di non lasciare scampo ai propri rivali, prendendosi tutto ciò che c’è da prendere. Lo spagnolo si impone nel Gp di Le Mans, precedendo sul traguardo le due Ducati di Dovizioso e Petrucci. AFP/LaPresse Una gara dominata dal pilota della Honda, autentico protagonista ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Cassino-San Giovanni Rotondo) : trionfo di Fausto Masnada - Valerio Conti Nuova maglia rosa : Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia 2019, 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. oggi è andata in porto la fuga e il 25enne bergamasco ha fatto la differenza sull’unico GPM di giornata, battendo poi in una volata a due Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che conquista invece la maglia rosa. Alle loro spalle si piazzano gli spagnoli José Joaquín Rojas (Movistar) e Rubén Plaza ...

Formula 1 – La vittoria al Gp di Spagna regala ad Hamilton la leadership del Mondiale : la Nuova Classifica piloti : Lewis Hamilton torna in vetta al Mondiale, Bottas lo insegue, Ferrari lontani: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. Hamilton, dopo il Gp di Spagna, nel quale si è ...

Nuova Classifica WTA – Top 10 invariata : Camila Giorgi perde 4 posizioni : La Nuova Classifica WTA presente una top 10 invariata con Naomi Osaka ancora al comando, tallonata da Petra Kvitova. Camila Giorgi scivola di 4 posizioni ma resta l’unica azzurra in top 100 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede una top 10 invariata, con Naomi Osaka ancora al comando, seppur in campo non abbia ottenuto risultati degni di nota ...

MotoGp - Marquez scalza Dovizioso e torna in testa : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...

Nuova Classifica WTA – Osaka in vetta - ma Kvitova la mette nel mirino : Camila Giorgi unica azzurra in top 100 : Petra Kvitova vince il torneo di Stoccarda e mette nel mirino il primato di Naomi Osaka, Camila Giorgi resta l’unica azzurra in top 100: ecco la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora al top Naomi Osaka, nonostante la tennista giapponese sia stata costretta al ritiro a Stoccarda. La vincitrice del torneo tedesco, Petra ...

Nuova Classifica ATP – Nadal perde punti - Djokovic allunga senza sforzarsi : Fognini miglior azzurro : Rafa Nadal perde punti dopo Barcellona e Djokovic allunga nel ranking, Fabio Fognini resta il miglior azzurro: la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale maschile. La Nuova Classifica ATP vede al comando ancora una volta Novak Djokovic: il serbo sfrutta il ko di Rafa Nadal a Barcellona per allungare in Classifica senza sforzi, ed ha la sicurezza di restare numero ...

Formula 1 – Mercedes sempre più in fuga - Ferrari lontanissima : la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp di Baku : Mercedes senza rivali nella classifica Costruttori dopo il quarto appuntamento del Mondiale, Ferrari e Red Bull lontanissime Week-end perfetto per Valtteri Bottas, il finlandese della Mercedes si impone nel Gp di Baku in Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale. E’ la quarta doppietta consecutiva per le Mercedes, che allunga ulteriormente sulla Ferrari nella classifica Costruttori portando il proprio gap a 75 punti. Terzo posto per la ...

Formula 1 - controsorpasso di Bottas su Hamilton : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Baku : Il pilota finlandese vince il Gp di Baku e supera Hamilton nella classifica piloti, terzo posto per Vettel che scavalca Verstappen Valtteri Bottas vince il Gp di Baku, centrando il secondo successo in questa fantastica stagione, che lo vede di nuovo al comando della classifica piloti. Il finlandese precede infatti di un punto Lewis Hamilton, secondo oggi in Azerbaijan dietro il compagno di squadra. Sul terzo gradino si porta invece ...

La Nuova Classifica ATP dopo il trionfo di Fognini a Montecarlo : Nel mio sport si lavora per questo: più vinci, più guadagni e più vai avanti in classifica. Come tutti i lavori, bisogna farlo al meglio, se non ci riesci è giusto essere incavolati. Invece eccomi ...

Masters1000 Montecarlo 2019 - la Nuova Classifica di Fabio Fognini. Superato Cecchinato - torna il miglior italiano nel ranking! : Una nuova impresa: dopo un inizio di stagione tutt’altro che positivo, fatto di tante sconfitte e pochissime vittorie, sembra esser rinato Fabio Fognini sulla terra di casa dell’ATP Masters1000 di Montecarlo. Nel Principato l’azzurro riesce a rimontare un set a Borna Coric e vola così in semifinale, dove domani affronterà il Re della superficie e di questo torneo, Rafael Nadal. Servirà un vero e proprio miracolo ...

Classifica WTA – Osaka ancora leader - Giorgi migliore azzurra : la Nuova Classifica femminile : Rimane invariata la top ten del rankin WTA con Osaka al comando. Camila Giorgi migliore azzurra Nessuna variazione nella top-ten del ranking Wta con la giapponese Naomi Osaka in testa per la 12esima settimana di fila. Alle sue spalle della nipponica si conferma Simona Halep, distanziata di 185 punti, con Petra Kvitova sul terzo gradino del podio, a 322 punti dalla vetta. Stabile al quarto posto la ceca Karolina Pliskova che precede ...

MotoGp - Scivolone... doppio per Marquez : il Gp di Austin regala a Dovizioso la leadership - ecco la Nuova Classifica piloti : Dopo il Gp di Austin è Andrea Dovizioso il nuovo leader del Mondiale di MotoGp: ecco come cambia la classifica piloti dopo la gara in Texas Gara spettacolare oggi al Gp di Austin : Marc Marquez ha ...