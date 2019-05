“Non vi lasceremo soli” | Pechino promette di appoggiare Huawei e HONOR dopo il ban

Il Frosinone cerca l’impresa contro il Napoli - Baroni lancia la carica : “Non lasceremo nulla di intentato” : Marco Baroni non vuole lasciare nulla al caso: le parole dell’allenatore del Frosinone alla vigilia della sfida contro il Napoli “La nostra attenzione è rivolta a fare più punti possibili, fare prestazioni importanti, non lasciare nulla di intentato. Il nostro atteggiamento mentale e fisico deve essere al massimo“. cercare l’impresa contro il Napoli per continuare a sognare la salvezza. E’ l’obiettivo ...