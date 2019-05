Nell' Italia sovranista la Spagna s' incarica di riqualificare i quartieri spagnoli di

Allegri Nella Hall of Fame del calcio italiano : “il mio successore alla Juve? Avrà una società forte alle spalle” : “Consigli al mio successore? Non riesco a darli. Chi subentrerà al mio posto sulla panchina della Juventus Avrà una società forte alle sue spalle che gli consentirà di proseguire un percorso vincente che è nel Dna della Juventus. Oggi eravamo accanto a Marcello Lippi a pranzo ed insieme abbiamo vinto dieci scudetti e quindi la Juventus continuerà a vincere perché lascio una squadra vincente e che ha ancora da vincere”. Sono le ...

Geografia : una materia sottovalutata Nella scuola italiana? : Il professor Riccardo Canesi del Coordinamento nazionale Geografia, in un recente comunicato stampa, ha dichiarato di aderire all’appello per la difesa della Storia. Tuttavia, il docente fa notare allo stesso tempo come negli ultimi anni (complice, a suo dire, anche la riforma Gelmini) la Geografia, ‘sorella gemella’ della Storia, sia quasi del tutto ignorata nella scuola italiana. Questo, nell’indifferenza generale da ...

A|X Armani Exchange diventerà sponsor del team eSport italiano Mkers Nella stagione competitiva 2019/2020 : Sarà A|X Armani Exchange a vestire nella stagione competitiva 2019/2020 il team italiano di eSport Mkers, organizzazione italiana recentemente premiata tra le migliori startup innovative del nostro Paese. A|X Armani Exchange è il primo brand di moda a entrare nel settore e-sport, rafforzando così il suo posizionamento streetwear e attento alle nuove forme di comunicazione. Il team Mkers sarà ambasciatore globale della linea A|X Armani Exchange, ...

Giro d’Italia 2019 - la prima settimana di Vincenzo Nibali : lo Squalo convince - soprattutto Nelle cronometro. Adesso la parola spetta alle salite : La prima settimana del Giro d’Italia 2019 è ormai in archivio. Queste nove tappe iniziali della Corsa Rosa hanno già decretato dei vincitori e dei vinti; big che convincono e altri da mettere ancora alla prova. Ma ciò che interessa soprattutto al pedale tricolore è senza ombra di dubbio la condizione della nostra punta di diamante: Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è lasciato alle spalle una primissima parte del Giro conclusa in ...

FIFA 19 torna in testa Nella classifica software italiana : Dopo due settimane di dominio, l'esclusiva PlayStation 4, Days Gone, lascia la testa della classifica software italiana a FIFA 19, che torna in prima posizione.Il gioco sportivo di EA continua ad essere popolarissimo, nonostante l'agguerrita concorrenza dell'apocalisse zombie di Bend Studio e del solito (e inossidabile) GTA 5 di Rockstar.Qui sotto, potete leggere nel dettaglio tutte le classifiche relative alla week 19 del 2019.Leggi altro...

Non è l'Arena - Matteo Salvini inchioda Danilo ToniNelli : "Immigrati? Ora vai a dirlo agli italiani" : Una puntata clamorosa, quella di Non è l'Arena di Massimo Giletti. Clamorosa perché nella prima parte in onda su La7, intervistato in diretta, c'era Matteo Salvini. E il ministro dell'Interno e leader della Lega ha appreso proprio durante l'intervista dello sbarco degli immigrati a bordo della Ong S

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Contingente massimo raggiunto Nello skeet! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Giro d’Italia 2019 : Valerio Conti difende bene la maglia rosa Nella cronometro e il suo sogno continuerà fino alle Alpi : L’obiettivo oggi era uno solo, difendere la maglia rosa e Valerio Conti lo ha centrato. nella cronometro di San Marino il corridore della UAE-Team Emirates è riuscito a gestire bene lo sforzo in una tappa molto impegnativa, soprattutto per il diluivo sotto cui ha corso. Primoz Roglic faceva paura, ma il 26enne laziale è riuscito a limitare bene i danni. Infatti il suo distacco di 3’34? dallo sloveno è certamente elevato, ma come ha dichiarato ...

Rafa Nadal re di Roma per la 9a volta - Djokovic ko Nella finale degli Internazionali d’Italia : E' Rafa Nadal il Re di Roma. Tutti in piedi al Foro Italico per applaudire il tennista spagnolo che si è aggiudicato la finale degli Internazionali Bnl d'Italia battendo Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 4-6 6-1. Per il mancino di Manacor si tratta del nono successo sulla terra rossa capitolina e un segnale positivo in vista del Roland Garros in una stagione che prima del Masters 1000 di Roma si era rivelata avara di soddisfazioni. Djokovic ...

Calcio - Finale Europei Under17 2019 : Italia-Olanda 2-4. Azzurrini sconfitti Nell’ultimo atto - non basta la doppietta di Colombo : A Dublino (Irlanda) per il secondo anno consecutivo l’Olanda ci punisce nella Finale degli Europei Under 17 di Calcio: l’Italia esce sconfitta per 2-4 e deve dire ancora una volta addio ai sogni di gloria proprio all’ultimo ostacolo. Non basta la doppietta di Colombo, i ragazzi del CT Nunziata si consolano con la qualificazione ai Mondiali di categoria. I nostri avversari si calano meglio nella partita e già al 12′ vanno ...

LIVE Italia-Olanda 2-4 - Finale Europei Under17 in DIRETTA : gli Oranje sono campioni d’Europa per la 4a volta Nella sua Storia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio: gli azzurrini vogliono la rivincita, dopo aver perso lo scorso titolo ai rigori contro l’Olanda, la quale ha vinto la seconda semiFinale contro la Spagna. Il Tallaght Stadium di Dublino adotterà un nuovo tricolore per una notte? L’Irlanda e l’Europa intera guarda con occhi interessati la sfida tra gli azzurrini e la Nazionale ...

Giro d'Italia : Roglic vola Nella crono di San Marino - solo Nibali non crolla : Sotto la pioggia battente di San Marino Primoz Roglic ha ribadito di essere il punto di riferimento in questa prima parte di Giro d'Italia. Il campione sloveno della Jumbo-Visma ha conquistato il successo nella difficile cronometro della nona tappa, uno degli appuntamenti più attesi della corsa rosa. I distacchi tra gli uomini di classifica sono stati abissali e con diverse sorprese: solo Vincenzo Nibali si è salvato perdendo 1'05" dallo ...

Giro d’Italia - Roglic soddisfatto della sua “prestazione perfetta” Nella crono : Giro d’Italia, Primoz Roglic ha vinto la cronometro odierna accorciando così le distanze sulla maglia rosa Conti “Questa è stata veramente una prestazione perfetta. Ho fatto un buon lavoro”. Lo dice Primoz Roglic dopo il successo nella nona tappa del Giro d’Italia, la cronometro di 34,8 km da Riccione a San Marino. “All’inizio sono andato regolare, poi ho dato tutto nella seconda parte. È bello ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Ho dovuto cambiare passo in salita - la pioggia ha inciso Nella prima parte” : Due cronometro, due vittorie: Primoz Roglic è davvero dominante nella specialità. Da Bologna a San Marino con due performance super lo sloveno della Jumbo Visma è andato a guadagnare secondi su secondi su tutti i rivali in chiave classifica generale. La Maglia Rosa è ancora sulle spalle di Valerio Conti, ma lui è pronto ad indossarla appena arriveranno le salite. Oggi il secondo trionfo di tappa al Giro d’Italia 2019: è il grande favorito ...