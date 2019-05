Nautica – Presentato ufficialmente Vanadis | il nuovo 31 metri di CCN GALLERY

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) E’ stato, la nuova imbarcazione firmata CCN di 31Si è tenuta alla presenza del suo armatore, la presentazione del MY, imbarcazione firmata CCN di 31dislocante in lega leggera, quarto modello della collezione “Fuoriserie”, la linea su misura del cantiere di Carrara., dal nome di una dea della mitologia nordica, nasce dalla collaborazione del cantiere CCN con lo studio olandese Guido de Groot, che ha curato sia il design interno che quello esterno, mentre l’architettura navale è a cura dello studio Ginton. I contenuti tecnologici sono, invece, di Siemens e Schottel. Un progetto realmente “europeo” come europeo è il suo armatore. Manifattura italiana, design e ingegneria olandese, sofisticata componentistica tedesca trovano la loro migliore espressione in uno yacht capace di esprimere armonia architettonica, linee ...

Marche_Notizie : Al VYRV Nautica Italiana e Deloitte hanno presentato il 6° Boating Market Monitor - LiguriaNotizie : Al VYRV Nautica Italiana e Deloitte hanno presentato il 6° Boating Market Monitor - TecnosealAnodes : #TecnosealNews Il TAR della Liguria ha accolto il ricorso presentato da @UcinaNautica annullando la delibera dell'A… -