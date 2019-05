Napoli | “Noemi è fuori pericolo” L’annuncio dei medici dell’ospedale Santobono

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) La piccola Noemi, la bambina ferita durante un agguato camorristico lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall’Ospedale pediatricodi. Noemi “è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni”. Giustizia & Impunità Di F. Q.., il giudice conferma la custodia in carcere per l’uomo che ha ferito Noemi Le condizioni della bimba erano in costante miglioramento già da alcuni giorni, dopo un intervento di broncoscopia per liberare le vie aeree, fino ad allora sottoposte a ...

