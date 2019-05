Napoli | muore soffocato da un pezzo di pizza | medici avrebbero litigato durante i soccorsi

Napoli - i medici litigano e il paziente muore soffocato dalla pizza : È morto soffocato da un pezzo di pizza andato di traverso (probabilmente con la mozzarella). Assurda fine di M.D.G. un uomo di 54 anni giunto sabato sera, poco prima della mezzanotte,...

Muore dopo ore di attesa in ospedale a Napoli : Anna Rosaria Olmo, napoletana di 66 anni, è morta domenica all’ospedale Cardarelli di Napoli e per i parenti si tratta di un caso di malasanità. La donna - scrive il Corriere del Mezzogiorno - era giunta lì dopo un ricovero di molte ore al San Giovanni Bosco. Erano stati i figli ad accompagnarla al pronto soccorso: la donna aveva la febbre e non riusciva più a urinare. “Siamo arrivati al punto ...

Napoli - il triste esordio del giovane Gaetano : lui debutta in A e la nonna muore durante la festa : Il debutto nel massimo campionato è il punto di arrivo di una lunga scalata, il primo frutto raccolto dopo la faticosa semina, l' attimo in cui il futuro da sempre sognato diventa possibile, più vicino, reale. L' emozione invade il debuttante mentre calpesta un prato di A ma anche chi lo ha accompag

Napoli : dieci ore di attesa per trovare posto in un altro ospedale - donna muore : «E' morta per aver atteso troppe ore un trasferimento dall'ospedale dove mancava persino il termometro». A parlare sono i familiari di Anna Rosaria Olmo, 66enne napoletana...

Gianluca Gaetano ed il triste esordio col Napoli : la nonna muore durante i festeggiamenti : Gianluca Gaetano ha espresso tutta la sua tristezza sui social per quanto accaduto alla nonna deceduta dopo il suo esordio col Napoli “Mi hai visto esordire, ma io non sono riuscito a vederti per l’ultima volta”. Con questo breve tweet il giovane Gianluca Gaetano ha voluto salutare la nonna, morta pochi minuti dopo il suo esordio con la maglia del Napoli. Una giornata di festa si è trasformata in una tragedia in casa Gaetano. Dopo ...

Napoli - muore un altro giovane : Gianluca si spegne a 28 anni a causa di un'infezione : L'ennesima vicenda in cui a perdere la vita è una giovane persona. L'episodio, questa volta, si è verificato in provincia di Napoli, precisamente nel quartiere Pianura, dove il giovane Gianluca Iacomino di appena ventotto anni, si è spento improvvisamente nei giorni scorsi a causa di un problema di salute che lo ha colpito. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, al ragazzo pare si sia ripresentato un problema di cui aveva già ...

Napoli - muore durante il matrimonio : si spegne giovane donna nel corso del ricevimento : L'ennesima tragedia riguardante il decesso di una giovane persona, purtroppo, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Trecase. La vittima è una donna di appena quarantasei anni, Angela Manfredonia, residente nel paese di Sarno, nel salernitano, che si è improvvisamente accasciata al suolo nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio. Mentre stava ballando assieme agli altri presenti, ...

Napoli - donna muore mentre balla al matrimonio della nipote : Emanuela Carucci Si tratta di una 46enne. La procura ha aperto un fascicolo e sul corpo verrà affettuata l'autopsia Sarebbe dovuto essere il loro giorno più bello e, invece, si è trasformato in una tragedia un matrimonio a Trecase, un Comune in provincia di Napoli. Durante il ricevimento una degli invitati, mentre ballava, si è accasciata per terra ed è morta improvvisamente.Si tratta di Angela Manfredonia, una donna di 46 anni, ...

Napoli - 46enne si sente male mentre balla ad un ricevimento nuziale e muore : Si chiamava Angela Manfredonia la donna che a soli 46 anni ha perso la vita mentre ballava durante i festeggiamenti del matrimonio di una parente, presumibilmente una nipote. Il dramma si è consumato a Trecase, in provincia di Napoli, dove un giorno di festa e di gioia si è trasformato in una vera e propria tragedia. La vittima, che viveva a Sarno in provincia di Salerno, durante il party di nozze si sarebbe sentita male improvvisamente, ...

Napoli - la morte sul lavoro : operaio dei rifiuti muore schiacciato dall'autocompattatore : Ancora una tragedia sul luogo di lavoro in provincia di Napoli. Un operaio della ditta Tekra, che a Marano gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha perso la vita in via Sconditi, ...

Napoli - proprietario di un supermarket muore per un fendente alla gola : fermato il figlio : Una feroce aggressione avvenuta venerdì pomeriggio a Napoli, durante l’orario di apertura di un supermarket, quando nei locali erano presenti numerosi clienti. È morto così Vincenzo Cardone, proprietario dell’esercizio commerciale in via Nuova Poggioreale, nella zona orientale della città. Il 53enne è stato accoltellato alla gola, all’altezza della giugulare con un solo colpo, assestato con ferocia e precisione. Subito si è accasciato a terra in ...

Napoli - commerciante muore accoltellato alla gola. Fermato il figlio : Vincenzo Cardone , il titolare 53enne di un supermercato, è stato ucciso da una coltellata alla giugulare . La polizia dopo qualche ora ha bloccato il presunto responsabile dell'omicidio, il figlio ...

Napoli - commerciante accoltellato alla gola : muore all’ospedale. “E’ stato il figlio”. Indagini con video e testimoni : Il titolare di un supermercato di via Nuova Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli, è morto all’ospedale Loreto Mare di Napoli dopo essere stato colpito alla giugulare con un’arma da taglio nel suo negozio, un Maxi Sidis. A colpirlo, scrive il Mattino, è stato il figlio. Sull’episodio indagano gli agenti della questura che stanno cercando di ricostruire la dinamica attraverso le immagini del sistema di ...

Napoli - muore proprietario supermarket : accoltellato dal figlio davanti ai clienti : Un uomo di 53 anni, Vincenzo Cardone, incensurato, è stato ferito con una coltellata alla giugulare ed è morto nell'ospedale Loreto Mare di Napoli. Il fatto è accaduto...