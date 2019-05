Nanni Balestrini | l’avanguardista di una cultura politica davvero finita

ilfoglio

(Di lunedì 20 maggio 2019) Non per un gesto irriverente o persino gratuito (gratuito nel senso di volontario e non collegato con quel che viene prima o dopo: “Un poeta è uno che gioca con le regole e poi le fa saltare”, per dirla col suo collega poeta “novissimo” Alfredo Giuliani), ma per pura curiosità, sarebbe interessante

repubblica : Morto Nanni Balestrini: poeta, e scrittore, precursore del Gruppo 63 - BeppeSala : Oggi se ne è andato Nanni Balestrini, uno degli autori e scrittori milanesi più spiazzanti del nostro tempo. Una vo… - repubblica : Morto Nanni Balestrini: poeta, e scrittore, precursore del Gruppo 63 [news aggiornata alle 10:26] -