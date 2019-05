Muore al pronto soccorso soffocato da un pezzo di pizza mentre i medici litigano tra

Torino - Muore in sala d'attesa del pronto soccorso : nessuno se ne accorge : Luca Sablone Si tratterebbe di un clochard che non aveva con sé documenti: la Procura indaga per far luce su quanto accaduto Probabilmente si chiamava Beppe il clochard morto nella notte tra l'1 e il 2 maggio in una corsia del pronto soccorso a Moncalieri, città metropolitana di Torino: l'uomo si sarebbe rifugiato nella struttura per ripararsi dal diluvio di quella sera, abbandonando dunque le strade di un supermercato, i cui clienti ...

Moncalieri - clochard Muore nella sala d’attesa del Pronto soccorso. Carabinieri indagano : Il primo maggio era stato notato da alcuni clienti del centro commerciale Il Gigante di La Loggia, in provincia di Torino: sedeva tra i cartoni all’esterno della struttura, sembrava star male. Per questo motivo qualcuno ha chiamato un’ambulanza, che nonostante i suoi continui dinieghi lo ha comunque portato all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Qui l’uomo, che non aveva con sé documenti e che secondo le prime ...

Clochard Muore in sala d'attesa del pronto soccorso a Moncalieri : Un uomo è morto nella sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri (Torino), dove è rimasto per ore dopo essersi addormentato. E’ successo - come si racconta nelle pagine torinesi del quotidiano La Stampa - nella notte fra l′1 e il 2 maggio. Dell’uomo, per ora, non si conoscono identità o domicilio: è probabile che si tratti di un Clochard. Con sé non ...

Clochard Muore in sala d'attesa pronto soccorso a Moncalieri : Un uomo è morto nella sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri (Torino), dove è rimasto per ore dopo essersi addormentato. E’ successo - come si racconta nelle pagine torinesi del quotidiano La Stampa - nella notte fra l′1 e il 2 maggio. Dell’uomo, per ora, non si conoscono identità o domicilio: è probabile che si tratti di un Clochard. Con sé non ...

Muore nella sala d’attesa del pronto soccorso - medici e pazienti non si accorgono di niente : Dicono che si chiami Beppe e nulla di più sanno di lui. Non ha un cognome, un’età, uno straccio di documento d’identità. Non un codice fiscale, un biglietto con un numero da chiamare per le urgenze, una ricetta medica in tasca. Nulla. ...

Muore nella sala d'attesa del pronto soccorso - medici e pazienti non si accorgono di niente : Dicono che si chiami Beppe e nulla di più sanno di lui. Non ha un cognome, un'età, uno straccio di documento d'identità. Non un codice fiscale, un biglietto con un numero da chiamare per le urgenze, ...

Moncalieri - Muore seduto in sala d’attesa al pronto soccorso : ma nessuno se ne accorge : Un uomo è morto seduto nella sala d'aspetto del pronto soccorso dell'ospedale di Moncalieri. nessuno si è accorto di lui per ore, fino a quando un familiare di un paziente ha notato l'uomo, ha provato a scuoterlo e ha visto che non reagiva. Rimane ignota l'identità della vittima, un clochard che era stato portato in ospedale già la sera prima.

Muore nella sala d'attesa del pronto soccorso - nessuno se ne accorge : La vittima è un senzatetto: era seduto in quella sala d'attesa per ripararsi dalla pioggia. Il decesso sarebbe avvenuto per...

Mandato a casa due volte dal Pronto Soccorso - Muore per un ascesso dentale : "Voglio giustizia per questa morte assurda" dice il fratello di Massimiliano Pace ucciso da un ascesso che si era...