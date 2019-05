Mucca pazza | caso sospetto a Ravenna | eseguita autopsia

40 persone sono indagate dopo la morte di una donna per un presunto caso di “Mucca pazza” a Ravenna : 40 persone – tra medici e infermieri – sono state indagate a Ravenna dopo che una donna di 59 anni è morta per un presunto caso di “mucca pazza”. Inizialmente i medici avevano diagnosticato alla donna una polmonite, ma in

A Ravenna si sospetta un caso di morte per morbo da 'Mucca pazza' : Francesca Bernasconi Alla donna era stata diagnosticata una polmonite. Indagate 40 persone, tra medici e infermieri Era stata scambiata per una polmonite. Invece, in provincia di Ravenna, una donna è morta a causa del morbo della "mucca pazza". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la vittima sarebbe una donna di 59 anni, deceduta lo scorso 5 maggio. Inizialmente, la morte era stata attribuita a una polmonite ma, a seguito ...

Morbo Mucca pazza : una vittima a Ravenna - torna lo spauracchio con i suoi sintomi subdoli : Il Morbo della mucca pazza è uno spauracchio che, soprattutto le generazioni meno giovani, ricorderanno per aver seminato il panino sul finire degli anni '90 e nei primi anni 2000. Secondo quelle che sarebbero le prime notizie, sarebbe tornato a colpire, uccidendo una donna lo scorso 5 maggio. La vittima è una cinquantanovenne che, ricoverata a Forlì, potrebbe essere stata vittima di un possibile errore di valutazione dei medici. Pare, infatti, ...

Donna muore di Mucca pazza - 40 medici indagati a Ravenna : Il morbo di Creuzfeld-Jakob torna a colpire: la 59enne era stata curata per una polmonite ed è deceduta il 5 maggio