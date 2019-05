Motori – Qual è il colore delle sportive italiane? E quello delle altre nazioni? Ce lo

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) La mostra “Italia: la passione in rosso” rende omaggio al genio, alla creatività e alla passione italiana per i. In esposizione quattro vetture d’epoca, rigorosamente dirosso, della collezione storica di FCA Heritage Dal 22 al 26 maggio andrà in scena Autopromotec, la biennale internazionaleattrezzature e dell’aftermarket automobilistico. Oltre al consueto ricco calendario di convegni e incontri, l’edizione 2019 avrà due focus: la rassegna “Hybrid & ADAS Village” – allestita nell’area esterna 48 della Fiera dove testare i diversi sistemi di sicurezza ADAS – e la mostra “Italia: la passione in rosso“, con l’esposizione di sei auto d’epoca rigorosamente rosse. Da sempre il rosso è ildella passione, oltre che la tinta per antonomasiavetture...