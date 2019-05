Motori – Mille Miglia 2019 | trionfo Alfa Romeo | le storiche italiane stravincono FOTO

Motori – Federica Masolin - dalla F1 alla Mille Miglia : la bellissima giornalista sportiva è spericolata sotto la pioggia [FOTO] : Rush finale per la Mille Miglia 2019. L’ultima tappa, da Bologna verso Brescia, vede protagonista anche la bellissima giornalista sportiva Federica Masolin La pioggia ha salutato le vetture della Mille Miglia 2019, in partenza alle 7:00 da Bologna in direzione di Brescia, è iniziato così il giorno decisivo, quello della quarta e ultima tappa. Dopo l’ultimo pranzo al Palazzo Ducale di Parma, le vetture hanno ripreso la gara in ...

Motori – Mille Miglia : le Alfa Romeo più belle di tutti i tempi fanno tappa a Roma [FOTO] : Ieri la carovana della Mille Miglia ha disceso lo Stivale, da Milano Marittima a Roma, per il giro di boa della 37° rievocazione Prima ancora che un sole velato possa sorgere sull’Adriatico, la carovana si rimette in marcia. Il clima è mite e la stanchezza ancora non ha preso posto in auto: le condizioni ideali per raggiungere Roma, il giro di boa della Mille Miglia. Uno sguardo al road book ricorda che i chilometri non sono troppi, ...

Motori – Giro di Boa per la Mille Miglia 2019 - la particolare tappa nella Capitale : le strade di Roma sono diverse da tutte le altre [FOTO] : Si è aperta stamane all’alba la terza tappa della Mille Miglia 2019: le vetture della Freccia Rossa hanno lasciato Roma alle ore 6:30 alla volta di Bologna Ieri, al termine della giornata, la classifica provvisoria della Mille Miglia 2019 segnava questi piazzamenti: in cima alla graduatoria Andrea Vesco – Andrea Guerini (Team Villa Trasqua), con una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929; al secondo posto il duo Giovanni Moceri e Daniele ...

Motori – Mille Miglia 2019 : due italiane in testa alla classifica del secondo giorno : secondo giorno per la storica Mille Miglia. In testa alla classifica due italiane che, al tramonto, sono attese a Roma, esattamente alle 20:30, per la suggestiva passerella in Via Veneto giorno due per la Mille Miglia 2019, con la partenza all’alba da Cervia-Milano Marittima, città adriatica in cui si è conclusa nella serata di ieri la tappa d’esordio. In testa alla classifica, al momento, con 13833 punti, il duo composto da ...

Motori – Che disastro alla Mille Miglia! Incidente tra Ferrari : due esemplari del Cavallino da buttare - ferita una donna [FOTO] : Brutto scontro tra due Ferrari questa mattina alla Mille Miglia 2019. Una donna lievemente ferita, gravi danni invece per le supercar Un brutto episodio rischia di rovinare il clima della “Corsa più bella del mondo“. E’ successo questa mattina, mentre la carovana della Mille Miglia 2019 viaggiava in direzione Senigallia (Ancona), due Ferrari si sono scontrare per causa ancora in corso di accertamento. Non ancora chiare, ...