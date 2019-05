MotoGP | Mondiale 2019 | fuori i secondi | chi potrà davvero sfidare Marc Marquez per il

Formula 1 - Max Verstappen senza freni : “penso al titolo mondiale. Futuro? Vorrei provare la… MotoGP” : Il pilota della Red Bull ha svelato quelli che sono i suoi obiettivi per il prossimo futuro, ammettendo anche di voler provare un domani la MotoGp Terzo posto in classifica alle spalle delle due Mercedes, Max Verstappen ha cominciato alla grande la sua stagione mettendosi alle spalle le due Ferrari di Vettel e Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota olandese è ormai quasi un veterano in Formula 1, considerando le tre stagioni già alle spalle ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Alex Rins in corsa per il Mondiale. L’ascesa dirompente dello spagnolo e della Suzuki : La MotoGP comincia la settimana di avvicinamento al GP di Francia 2019, che si correrà sul circuito di Le Mans, e il sorprendente inizio di Alex Rins e della sua Suzuki GSX-RR è certamente una delle grandi rivelazioni della stagione in corso: una vittoria e un secondo posto nelle ultime due uscite e quattro piazzamenti su quattro nella Top 5 – un trend che dura da ben otto GP includendo l’ottimo finale del 2018 – gli hanno permesso ...

MotoGP - dimezzata la quota mondiale di Rins : ROMA - Ha vinto ad Austin e ieri è arrivato il secondo posto di Jerez: Alex Rins ora è a un solo punto di distanza dal leader della classifica della MotoGp - il favorito Marc Marquez - e gli analisti ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez vince e spaventa i rivali - chi potrà fermare il suo dominio? : Marc Marquez torna in vetta alla classifica del Mondiale MotoGP 2019 dopo il successo nel Gran Premio di Spagna. Non una notizia clamorosa, dopotutto il pilota nato a Cervera ha vinto cinque titoli nella classe regina negli ultimi sei anni, ma che non deve passare inosservata. Questo risultato, tuttavia, ha quasi dell’incredibile, invece. È sufficiente pensare, infatti, che il portacolori della Honda guarda tutti dall’alto in basso ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - così il Mondiale non si vince. Tre gare su quattro in difesa - prestazioni lontane da Marquez : Marc Marquez 70 punti, Alex Rins 69 punti, Andrea Dovizioso 67 punti e Valentino Rossi 61 punti: è questa la situazione in classifica generale al termine del quarto GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Come da pronostico, Marquez ha centrato il bersaglio grosso a Jerez de la Frontera (Spagna), incamerando 25 punti e dimostrando che quando tutto funziona e non ci sono imprevisti tecnici sulla sua Honda lui vince, anzi domina. Un successo che cancella ...

MotoGP – Dovizioso - sorriso amaro : “a Jerez facciamo fatica - venuti fuori i soliti limiti - ma siamo in piena lotta per il Mondiale” : Andrea Dovizioso chiude al quarto posto la gara di Jerez: un risultato non di certo da buttare, su una pista nella quale la Ducati fa fatica e che ne evidenzia i limiti Andrea Dovizioso non va oltre il quarto posto nel gp di Jerez. Nonostante le buone prove della Ducati nei giorni precedenti, la gara ha dato un responso ben diverso. Il podio è stato tutto spagnolo: Marquez, Rins e Vinales che, nel finale, si è difeso proprio dagli attacchi ...

MotoGP - Rins non si pone più limiti : “la Suzuki va fortissimo - sono in piena lotta per il titolo mondiale” : Il pilota della Suzuki non si pone limiti dopo il Gp di Jerez, ammettendo di sentirsi in piena corsa per il titolo mondiale Due settimane fa la vittoria di Austin, oggi il secondo posto di Jerez che permette ad Alex Rins di portarsi ad un punto dalla vetta della classifica mondiale, occupata da Marc Marquez. AFP/LaPresse Una stagione esaltante per lo spagnolo della Suzuki, che non ha nascosto di voler puntare al titolo mondiale ai ...

Marc Marquez MotoGP - GP Spagna 2019 : “Una vittoria importante dopo Austin. Per il Mondiale Rins c’è”. : Sorride, e ne ha ben donde, Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica voleva a tutti i costi mettere alle spalle la clamorosa caduta di Austin e la gara di Jerez de la Frontera era l’occasione giusta per tornare sul gradino più alto del podio. Missione compiuta e altri 25 punti messi in cascina. La soddisfazione del pilota della Honda si percepisce anche dalle sue parole ai ...

MotoGP – Dalle chance di Valentino Rossi alle gomme - Agostini tra analisi ed un velo di ‘polemica’ : “il Motomondiale non dovrebbe essere così” : La sincerità di Giacomo Agostini: dal favorito alla competitività di Valentino Rossi, l’ex campione senza peli sulla lingua sulla questione ‘gomme’ E’ iniziato il weekend di gara di Jerez de la Frontera: i piloti della classe regina sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del primo Gp europeo della stagione, che regalerà sicuramente tante sorprese e puro spettacolo. Marquez andrà a caccia del ...

MotoGP – Colpaccio della Yamaha : ingaggiato Lorenzo Daretti per il Mondiale di eSport : Monster Energy Yamaha MotoGp si unisce al due volte campione del mondo di eSport MotoGp Lorenzo Daretti Monster Energy Yamaha MotoGp è orgogliosa di essere la prima squadra ad annunciare il suo Factory Rider ufficiale per MotoGp eSport con la firma del due volte campione del mondo di eSport Lorenzo Daretti. Oltre a essere in prima linea sul campo, il team Monster Energy Yamaha MotoGp aspira anche a sfidare il massimo livello di ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi deve crederci! Parole d’ordine : regolarità e podio ad ogni gara. Il sogno Mondiale non è un miraggio : Valentino Rossi è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP con la chiara intenzione di proseguire in questo suo ottimo avvio di stagionale. Dopo la splendida rimonta (dal 14esimo al quinto posto) di Losail, ed i due secondi posti tra Argentina e Stati Uniti, il nove volte campione del mondo si coccola la sua piazza d’onore in classifica generale, a soli tre punti da Andrea Dovizioso, ma con ben sei lunghezze ...

MotoGP – La doppietta italiana con Valentino Rossi - le difficoltà di Lorenzo e il 300° Gp Mondiale - Dovizioso sincero : “minchia - mi piace fino a un certo punto” : 200 Gp nella categoria regina per Andrea Dovizioso a Jerez de la Frontera: le sensazioni del ducatista alla vigilia della prima gara europea della stagione 2019 La MotoGp torna in Europa: dopo le prime tre gare della stagione 2019 i piloti sono pronti a disputare il primo round europeo, che si terrà a Jerez de la Frontera il 5 maggio. Il weekend di gara inizierà, come sempre, qualche giorno prima, con la conferenza stampa piloti del ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Alex Rins - la mina vagante per il Mondiale. Suzuki agile e maneggevole - prossime gare decisive : Il Motomondiale si appresta ad affrontare la quarta prova della stagione nel primo appuntamento della lunghissima estate europea che comincia proprio questo fine settimana a Jerez de la Frontera, in occasione del Gran Premio di Spagna 2019. Tra i vari padroni di casa a caccia di un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico bisogna prendere sicuramente in considerazione Alex Rins, vera e propria rivelazione di questo avvio di Campionato ...

MotoGP - Gp Jerez : Il Motomondiale arriva in Europa. Date - Orari e Info : Ad Austin il Campione del Mondo in carica era partito con tutti i favori, sul tracciato texano non aveva mai perso, ma il motociclismo non è uno sport così scontato così quando il #93 sembrava aver ...